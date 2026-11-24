Unknown Worlds Entertainment a précisé la date de sortie de la mise à jour majeure Tar Trek, tout en indiquant qu'un showcase aura lieu avant le déploiement.

Les joueurs et les joueuses de Subnautica 2 vont bientôt avoir une bonne raison de relancer le jeu d'Unknown Worlds Entertainment, qui est actuellement en accès anticipé. Les développeurs ont, effectivement, révélé la date de sortie de la prochaine mise à jour majeure de Subnautica 2, qui est baptisée Tar Trek, et comptent la présenter via un showcase.

La mise à jour Tar Trek de Subnautica 2 nous donne rendez-vous début décembre

Comme précisé via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, la mise à jour majeure et gratuite Tar Trek de Subnautica 2 se rendra disponible le 1er décembre 2026. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas à quelle heure ce patch sera déployé. Cependant, Unknown Worlds Entertainment avait déjà partagé des informations concernant son contenu, il y a quelques semaines de cela.

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D'après les détails connus, la mise à jour Tar Trek de Subnautica 2 permettra aux joueurs et aux joueuses d'explorer une toute nouvelle région, composée de biomes inédits. Ce patch agrémentera également l'aspect narratif, tout en implantant de nouvelles créatures et un nouveau châssis. L'une des plus grosses nouveautés annoncées est un nouveau comportement pour le Léviathan Collecteur, qui devrait dès lors être plus effrayant que jamais. La communauté peut, d'ailleurs, s'attendre à de plus amples informations à ce propos dans les jours à venir, et surtout durant un showcase dédié.

Un showcase présentera la prochaine mise à jour de Subnautica 2

L'équipe de développement Unknown Worlds Entertainment a prévu de donner un aperçu de la mise à jour Tar Trek de Subnautica 2, via une présentation, soit le Leap Forward Showcase. Cet événement, qui aura lieu le 28 novembre, à 17h (heure française), sera retransmis sur les plateformes habituelles, à savoir sur Twitch et YouTube. Durant ce showcase, le studio a prévu de dévoiler la bande-annonce de Tar Trek, mais aussi de partager une démonstration de gameplay en direct.

Mark your calendars and join us on November 28 at 8am PST for our 'Leap Forward' Showcase, ahead of the Tar Trek update on December 1! 📆 Get all the Showcase details here ➡️ https://t.co/w2YiILWGtC https://t.co/Ft5s9Onrtj — Subnautica (@Subnautica) November 23, 2026

Rendez-vous donc le 1er décembre 2026 pour plonger dans la mise à jour Tar Trek de Subnautica 2, qui est très attendue par la communauté. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre est actuellement disponible en accès anticipé sur PC.