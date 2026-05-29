Subnautica 2 : Constructeur d'habitat, comment l'obtenir pour bâtir sa base ?

Nous vous indiquons comment obtenir le constructeur d'habitat sur Subnautica 2, afin que vous puissiez débuter la fabrication de votre base.

Le jeu de survie et multijoueur d'Unknown Worlds Entertainment, Subnautica 2, propose aux joueurs et aux joueuses de construire leur propre base sous-marine, qui peut être aménagée et décorée. Cependant, cela exige d'avoir un outil bien précis : le constructeur d'habitat. Or, celui-ci n'est pas disponible dans les premières minutes de jeu, empêchant ainsi de façonner sa base pendant quelques temps.

Dès lors, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment obtenir le constructeur d'habitat sur Subnautica 2, qui permet de bâtir sa base.

Comment obtenir le constructeur d'habitat sur Subnautica 2 ?

Trouver les fragments/schémas du constructeur d'habitat sur Subnautica 2

Comme beaucoup d'autres éléments du jeu, avant de pouvoir fabriquer le constructeur d'habitat sur Subnautica 2, il convient tout d'abord d'avoir scanné plusieurs fragments/schémas. Dans le cas présent, il ne vous en faut que 2. Ces plans ne sont pas très difficiles à trouver. Toutefois, afin de vous aider dans vos recherches et vous faire gagner du temps, voici quelques emplacements où vous pourrez obtenir des fragments de constructeur d'habitat sur Subnautica 2 :

À l'entrée du Centre d'accueil → Ce bâtiment est situé à 90 mètres de la capsule de survie, en direction du sud-est. Près de l'entrée du Centre d'accueil, vous pourrez apercevoir un petit conteneur blanc avec un fragment de constructeur d'habitat. Scannez-le.

À l'intérieur du Centre d'accueil → Entrez dans le Centre d'accueil et avancez jusqu'à la salle avec NOA. Ici, regardez au sol pour retirer un débris métallique. Dans la grotte en-dessous, vous pourrez dénicher un fragment de constructeur d'habitat dans un conteneur blanc. Il ne vous reste plus qu'à le scanner.

Au pied de l'Adaptation Digestion → Depuis votre capsule de survie, nagez sur 150 mètres en direction du nord (30 degrés). Sur une petite plateforme, en bas à droite de la plante vous donnant l'Adaptation Digestion, vous apercevrez un fragment de constructeur d'habitat. Scannez-le.







En visitant deux de ces trois endroits et en scannant donc deux fragments de constructeur d'habitat, vous pouvez, normalement, fabriquer ledit outil. Pour cela, retournez à la capsule de survie et interagissez avec le Fabricateur.

Fabriquer le constructeur d'habitat sur Subnautica 2

Maintenant que vous avez débloqué le schéma de fabrication au complet, il ne vous reste plus qu'à crafter le constructeur d'habitat, qui est listé dans « Outils » via le premier onglet du Fabricateur. Pour cela, il vous faudra, bien évidemment, plusieurs ressources, c'est-à-dire les suivantes :

Titane x 2

Verre x 1

Batterie de base x 1

Fil de cuivre x 1

Dès que vous avez fabriqué le constructeur d'habitat, vous pouvez commencer la confection de votre base sur Subnautica 2. Là encore, il vous faudra rassembler diverses ressources, telles que du titane ou encore du quartz, pour fabriquer vos salles et les aménager à votre guise. Par la suite, en explorant et en scannant les éléments que vous verrez, vous pourrez débloquer de nouveaux modules (structures utilitaires, machines, etc.) ou objets décoratifs à placer dans votre base.

Rappelons, en guise de conclusion, que Subnautica 2 est à retrouver en accès anticipé sur PC et Xbox Series.