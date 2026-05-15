Subnautica 2 : Quelques conseils pour bien débuter

Si vous débutez votre aventure sur Subnautica 2, voici quelques conseils qui pourraient vous aider à bien démarrer.

Comme vous le savez probablement déjà, Subnautica 2 est désormais disponible en accès anticipé sur PC et Xbox Series, et ce, depuis le 14 mai 2026. Si vous vous lancez sur le titre d'Unknown Worlds Entertainment, vous constaterez rapidement que le jeu ne vous prend pas par la main. Ainsi, que vous soyez un habitué de la licence ou bien un nouveau venu, voici plusieurs conseils qui pourraient vous être utiles pour bien débuter votre aventure sur Subnautica 2.

Conseils pour bien débuter sur Subnautica 2

Faites constamment attention à votre oxygène

Dans les premières heures de jeu, et même par la suite, vous passerez beaucoup de temps sous l'eau sur Subnautica 2. Toutefois, au début de votre aventure, votre jauge d'oxygène (O2) est assez basse et se vide, ainsi, très vite. Cela vous oblige notamment à remonter rapidement à la surface, au risque de mourir si vous ne le faites pas.

Ainsi, en attendant de pouvoir fabriquer de meilleurs équipements pour cela, notamment la bonbonne d'oxygène standard, faites usage des plantes libérant des bulles d'oxygène. Normalement, vous les verrez assez facilement lors de vos phases d'exploration. De plus, craftez régulièrement des chambres à air via le Fabricateur dans votre capsule de survie. N'hésitez pas à en emporter 2 ou 3 avec vous lorsque vous partez explorer, afin de rester un peu plus longtemps sous l'eau.

Faites un stock d'eau et de nourriture régulièrement

En plus de la jauge d'O2, les joueurs et les joueuses doivent composer avec la faim et la soif de leur personnage. Pour ne pas que ces barres tombent à zéro, il vous faudra fabriquer régulièrement de l'eau et de la nourriture. Cela n'est pas forcément très difficile, mais il convient d'avoir débloqué l'adaptation Digestion et de passer un peu de temps à farmer les ressources nécessaires. D'ailleurs, nous vous expliquons comment avoir de l'eau et de la nourriture sur Subnautica 2 dans un guide dédié.

Scannez tout

Dès que vous le pouvez, fabriquez le scanner (nécessite d'avoir du titane, du quartz et une batterie de base), qui est un outil permettant d'avoir de plus amples informations sur l'environnement ou encore sur la faune et la flore. De la même manière, le scanner vous permet de débloquer des plans de fabrication, qui vous seront plus ou moins utiles par la suite. Le scanner est donc un outil essentiel à votre progression sur Subnautica 2.

Utilisez les armoires portables

Dans les premières heures de jeu, vous constaterez rapidement que votre inventaire ainsi que votre espace de stockage dans la capsule de survie sont assez limités en emplacements. En attendant de pouvoir construire votre base et y placer différents modules de stockage, nous vous conseillons de faire usage des armoires portables. Vous en trouverez, parfois, dans les structures en ruines sous l'eau. N'hésitez pas à les récupérer pour y entreposer des items, une fois de retour dans votre capsule de survie.

Explorez et collectez des ressources un maximum

Il n'y a pas de secret, c'est en explorant un maximum que vous dénicherez de nouveaux éléments, nécessaires ou non à la progression, sur Subnautica 2. De ce fait, préparez vos voyages en prenant de la nourriture, de l'eau ainsi que des chambres à air dans votre inventaire. Au cours de vos pérégrinations, n'hésitez pas à collecter les différentes ressources que vous verrez sur votre chemin et surtout à scanner un maximum de choses pour en apprendre davantage.

Évidemment, par la suite, vous débloquerez de nouveaux éléments et vous aurez une meilleure compréhension des mécaniques du titre. Pour autant, les quelques conseils donnés ci-dessus devraient vous aider à bien démarrer votre aventure Subnautica 2.

Rappelons, en guise de conclusion, que Subnautica 2 est disponible en accès anticipé sur PC ainsi que sur Xbox Series. Le titre d'Unknown Worlds Entertainment figure également dans le Game Pass.