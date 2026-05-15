Subnautica 2 : Comment avoir de la nourriture et de l'eau ?

Nous vous expliquons comment récupérer de la nourriture et de l'eau sur Subnautica 2, notamment en début d'aventure.

Étant donné que Subnautica 2 est un jeu de survie, les joueurs et les joueuses doivent constamment faire attention à certaines statistiques. En plus de devoir surveiller leur taux d'oxygène, ces derniers doivent impérativement rassasier la faim et la soif de leur personnage, afin de le maintenir en vie. Cependant, Subnautica 2 ne vous prend pas par la main, et il se pourrait, de ce fait, que vous ne sachiez pas comment remplir la jauge de faim et de soif.

C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit, comment avoir de la nourriture et de l'eau sur Subnautica 2, notamment dans les premières heures de jeu.

Comment avoir de la nourriture et de l'eau sur Subnautica 2 ?

Comment obtenir de l'eau sur Subnautica 2 ?

Dans les premières heures de jeu sur Subnautica 2, pour avoir de l'eau et rassasier sa soif, il faut s'intéresser à un poisson bien spécifique : il s'agit, afin d'être plus précis, des limaces hydrophores. Ces poissons, qui sont notamment présents dans la zone sous votre capsule de survie, sont très faciles à repérer. De plus, vous les récupérerez assez aisément, étant donné qu'ils ne bougent pas et ne fuient pas en votre présence. Dès que vous avez des limaces hydrophores, retournez à votre capsule de survie afin d'avoir de l'eau :

Une fois dans votre capsule de survie ou base, interagissez avec le Fabricateur.

Cliquez sur le troisième onglet (celui avec les couverts et la bouteille d'eau).

Fabriquez de l'eau, contre des limaces hydrophores.

Ainsi, vous avez réussi à avoir de l'eau sur Subnautica 2. Il ne vous reste plus qu'à en consommer quand votre jauge de soif est basse. Remarquons, à ce sujet, qu'il y a probablement d'autres moyens d'étancher sa soif sur Subnautica 2, mais cette solution est très pertinente en début d'aventure.

Comment avoir de la nourriture sur Subnautica 2 ?

Posséder de la nourriture sur Subnautica 2 et réellement rassasier sa faim est, un tantinet, plus long. En effet, dans les premières heures de jeu, votre personnage ne peut pas consommer d'aliments provenant de la faune et de la flore. Il faut, à ce moment-là, se contenter des blocs de nutriments présents dans l'espace de stockage de la capsule de survie. Par la suite, pour pouvoir ingérer de la nourriture, vous devez absolument débloquer l'adaptation Digestion, que vous pouvez récupérer sur une grande plante rose, au nord de la boîte noire d'Anita (qui est également au nord et proche de votre capsule de survie - vous verrez tout cela assez facilement).







Une fois que cela est fait, vous pouvez fabriquer de la nourriture à partir de poissons ou encore de ressources diverses que vous aurez collectés en explorant les fonds marins :

Une fois de retour dans votre capsule de survie ou base, interagissez avec le Fabricateur.

Cliquez sur le troisième onglet (celui avec les couverts et la bouteille d'eau).

Fabriquez de la nourriture cuite ou bien des plats préparés, en fonction de vos ressources.

Vous avez, dès lors, réussi à avoir de la nourriture sur Subnautica 2. Consommez-en dès que nécessaire, et pensez à en produire régulièrement afin de ne pas mourir de faim. Là encore, il se peut que d'autres options permettent de fabriquer de la nourriture, mais en réalisant les actions précédemment décrites, vous devriez pouvoir remplir la jauge de faim de façon efficace en début d'aventure.

Rappelons, en guise de conclusion, que Subnautica 2 est disponible en accès anticipé sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.