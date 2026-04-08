Subnautica 2 ira plus loin que son aîné, avec plus d'aliens

Unknown Worlds a, récemment, dit quelques mots à propos de Subnautica 2, qui promet une expérience plus riche que le premier opus.

Plus d'aliens et de d'exploration pour Subnautica 2

On a vraiment mis le paquet sur les aliens/extraterrestres. Vous allez en découvrir davantage. Vous allez en apprendre davantage. Et vous allez aller plus loin que vous n'auriez jamais pu l'espérer. J'ai hâte que les gens se lancent sur le jeu.

Plus de nouveaux contenus à l'avenir pour Subnautica 2

Comme vous le savez probablement déjà, la sortie deest prévue pour le mois de mai 2026, notamment en accès anticipé sur PC. Ainsi, alors qu'il ne reste plus que quelques semaines à attendre (à l'heure actuelle), la communication autour du titre s'intensifie. Il y a peu de temps, l'un des développeurs de chez Unknown Worlds a précisé queEn effet, dans une récente vidéo disponible sur la chaîne YouTube de la franchise, Artyom, qui est « membre de longue date de la communauté Subnautica, devenu testeur et désormais membre de l'équipement de développement de Subnautica 2 », est revenu sur son parcours. Dans cette vidéo,, tout en invitant la communauté à explorer « plus loin » :Autant dire que le contenu dedevrait être plus important que le premier titre de la franchise. Et celui-ci devrait encore s'enrichir tout au long de la phase d'accès anticipé.Comme dit précédemment,arrive, tout d'abord, en accès anticipé. Cette phase, qui pourrait durer plusieurs années, permettra au studio de peaufiner le titre en fonction des retours de la communauté et surtout d'ajouter régulièrement de nouveaux éléments. Ainsi, et d'après les informations disponibles sur la page Steam de ce deuxième opus, les développeurs ont prévu d'ajouter « des biomes, des créatures, des objets à fabriquer, des fonctionnalités et des éléments narratifs », en plus d'améliorations et correctifs, et ce, tout au long de l'accès anticipé deRappelons, en guise de conclusion, quedoit débarquer en accès anticipé au cours du mois de mai 2026 sur PC. Aucune date de sortie précise n'est connue à ce jour.