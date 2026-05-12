Subnautica 2 : Heure de sortie sur PC en France et prétéléchargement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 mai 2026 à 11h00
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Subnautica 2 sur PC en France, ainsi que des informations sur son prétéléchargement.
Subnautica 2 : Heure de sortie sur PC en France et prétéléchargement

Ça y est, l'attente est très bientôt terminée : Subnautica 2 est sur le point de se rendre disponible sur PC, et plus précisément en accès anticipé. Ce nouvel opus de la célèbre franchise développée par Unknown Worlds Entertainment est très attendu par la communauté, notamment par les fans des précédents opus, mais aussi les nouveaux venus. De ce fait, de nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans l'aventure dès que possible. Si tel est votre cas, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de Subnautica 2 sur PC en France, tout en vous apportant des informations concernant le prétéléchargement.

Heure de sortie de Subnautica 2 en France sur PC

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Comme vous le savez probablement déjà, Subnautica 2 sort en accès anticipé sur PC le 14 mai 2026. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la licence, nous connaissons l'horaire de lancement de Subnautica 2 en France.

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Ainsi, l'heure de sortie de Subnautica 2 sur PC est fixée à 17h (heure française), le 14 mai 2026. C'est donc à compter de la fin d'après-midi ce jour-là qu'il sera possible de découvrir ce nouvel opus Subnautica, qui embarque un mode multijoueur coopératif en ligne « permettant d'inviter jusqu'à 3 amis ».

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Prétéléchargement de Subnautica 2

Selon les informations partagées dans une autre publication sur le compte Twitter/X de la franchise, il est d'ores et déjà possible de prétélécharger Subnautica 2 sur Steam. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les joueurs et les joueuses peuvent précommander le titre sur l'Epic Games Store ainsi que sur le store Xbox.

Quel est le prix de Subnautica 2 ?

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D'après les détails partagés sur les différents stores concernés (Steam, Epic Games Store, Microsoft/Xbox Store), le prix de Subnautica 2 est de 29,99 €, au moment de son lancement en accès anticipé.

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Rendez-vous donc en fin de journée le 14 mai 2026 pour découvrir Subnautica 2. Date à laquelle le titre d'Unknown Worlds Entertainment se rendra disponible sur PC, et ce, en accès anticipé. Pour conclure, soulignons que Subnautica 2 est à retrouver dans le catalogue du Game Pass.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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