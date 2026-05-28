Subnautica 2 : Émail de créature, où trouver cette ressource ?

Nous vous indiquons où et comment trouver de l'émail de créature sur Subnautica 2.

Les joueurs et les joueuses évoluant sur Subnautica 2 doivent constamment collecter des ressources afin de survivre ou bien construire des éléments utiles pour progresser. Cependant, certains items peuvent être assez difficiles à dénicher. Ce qui est le cas, par exemple, de l'émail de créature. Dans ce qui suit, nous vous expliquons où et comment trouver de l'émail de créature sur Subnautica 2.

Où trouver de l'émail de créature sur Subnautica 2 ?

Prérequis pour récupérer de l'émail de créature sur Subnautica 2

Afin d'obtenir de l'émail de créature sur Subnautica 2, sachez qu'il est absolument nécessaire de rejoindre un biome assez éloigné de la zone de départ (là où il y a la capsule de survie). En effet, cette ressource est dans une région spécifique, soit celle située derrière le Léviathan Collecteur (en direction de l'est depuis la capsule de survie, à plus de 1200 mètres). Cela exige d'avoir un véhicule Têtard.

Obtenir de l'émail de créature sur Subnautica 2

Normalement, si vous avez progressé dans l'histoire, NOA vous a donné le signal Ruines Aliens, qui est donc loin de la capsule de survie. Rejoignez cet endroit, tout en faisant attention sur le trajet, car le Léviathan Collecteur pourrait vous prendre en chasse et endommager, voire détruire, votre Têtard.

Une fois que vous êtes aux Ruines Aliens, nagez en direction du sud-est (degrés 150), et ce, sur 250-300 mètres. Dès lors, vous atteindrez une grande structure rocheuse (comme sur la première image ci-dessous), qui est plutôt haute et surtout gardée par des créatures hostiles. Sur cette formation rocheuse, vous pourrez obtenir de l'émail de créature. Regardez plus précisément sur les parois en haut comme en bas pour en collecter un maximum. Comme vous vous en doutez, il vous faudra le résonateur sonique pour récupérer de l'émail de créature sur Subnautica 2. Cette ressource dispose d'une forme bien particulière (comme sur la deuxième image ci-dessous) qui la rend facile à repérer.





Soulignons que vous pourrez également mettre la main sur de la célestine dans ce biome. D'ailleurs, nous vous en parlons plus précisément dans un guide dédié.

À quoi sert l'émail de créature sur Subnautica 2 ?

Sur Subnautica 2, l'émail de créature est une ressource demandée pour plusieurs constructions. Vous en aurez notamment besoin pour fabriquer du verre émaillé, qui est demandé pour le bioscanner, le V1 du module de profondeur pour Têtard ainsi que l'amélioration antichoc pour ledit véhicule sous-marin. Il se peut que d'autres plans de fabrication demandent ou demanderont cette ressource.

Pour conclure, rappelons que Subnautica 2 est à retrouver en accès anticipé sur PC et Xbox Series.