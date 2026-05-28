Subnautica 2 : Célestine, où trouver cette ressource ?

Nous vous expliquons où et comment obtenir la ressource célestine sur Subnautica 2.

Durant toute leur aventure sur Subnautica 2, les joueurs et les joueuses doivent collecter des ressources afin de fabriquer des objets ou bien des structures utilitaires. Ainsi, à un certain moment, vous aurez besoin de célestine, qui peut être un peu difficile à dénicher. C'est pourquoi, nous vous indiquons, ci-dessous, où et comment trouver de la célestine sur Subnautica 2.

Où trouver de la célestine sur Subnautica 2 ?

Prérequis pour récupérer de la célestine sur Subnautica 2

Avant tout, sachez que la célestine n'est pas une ressource que vous pourrez collecter dans la zone de départ sur Subnautica 2, soit celle en-dessous de la capsule de survie. En effet, cet élément se trouve bien plus loin, et il est nécessaire d'avoir progressé un tant soit peu dans l'aventure pour rejoindre le biome proposant de la célestine. Dans ce sens, vous aurez impérativement besoin du véhicule Têtard, afin de pouvoir traverser un grand espace où se situe le Léviathan Collecteur.

Obtenir de la célestine sur Subnautica 2

Si tel est le cas, et que vous souhaitez obtenir de la célestine sur Subnautica 2, partez donc en direction de l'est, depuis votre capsule de survie, et ce, jusqu'à atteindre un nouveau biome (il vous faudra parcourir une grande distance, environ 1200 mètres). Faites attention sur le trajet, le Léviathan Collecteur pourrait vous prendre en chasse et endommager votre véhicule sous-marin, voire le détruire. Si vous avez progressé avec NOA, vous aurez normalement accès au signal Ruines Aliens. C'est cet endroit que vous devez rejoindre.

Une fois aux Ruines Aliens, regardez en direction du sud-est et plongez tout en suivant la falaise. Attention, il vous faut le modificateur lié à la profondeur pour pouvoir plonger à plus de 250m avec le Têtard sans prendre de dégâts (sinon laissez votre véhicule à la limite, et parcourez le reste de la distance à la nage). Depuis cette falaise, continuez sur 200 mètres environ vers le sud-est pour atteindre une grotte, qui est bien gardée par des créatures hostiles. Vous y trouverez de la célestine. N'hésitez pas à en sortir pour en dénicher également sur les parois extérieures menant vers le bas.





Sinon, toujours depuis les Ruines Aliens, partez en direction du sud-ouest et avancez sur plus de 400 mètres, avant de descendre progressivement. Près de la limite de la zone de l'accès anticipé, vous apercevrez de la célestine sur les parois rocheuses. Dans tous les cas, c'est dans cette zone, et tout autour des Ruines Aliens, que vous pourrez collecter de la célestine (il se peut que vous en aperceviez à d'autres endroits, un peu plus loin).

Si vous avez un peu de mal à vous repérer ou à trouver ladite ressource, sachez que vous pouvez utiliser la Station de scan ou encore une carte interactive de Subnautica 2.

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À quoi sert la célestine sur Subnautica 2 ?

Sur Subnautica 2, vous devrez nécessairement récupérer de la célestine pour fabriquer le V1 du module de profondeur pour Têtard (passant la limite de 250 mètres à 450 mètres), mais aussi pour fabriquer des lingots de strontium, qui sont demandés pour le modificateur Armure antichoc pour le Têtard. Il se peut que d'autres plans de fabrication demandent ou demanderont à l'avenir d'avoir de la célestine.

Rappelons, en guise de conclusion, que Subnautica 2 est disponible en accès anticipé sur PC ainsi que sur Xbox Series.