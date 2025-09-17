Subnautica 2 dévoile l'un de ses nouveaux monstres et il est loin d'être amical

Dans un tout nouveau vlog publié sur la chaîne YouTube du jeu, les créateurs de Subnautica 2 dévoile une nouvelle menace dormant dans les fonds marins : un léviathan agressif qui s'annonce déjà redoutable.
Les eaux des jeux Subnautica sont peuplées de créatures variées pouvant être carnivores ou herbivores. Cependant, le tempérament de la faune marine peut aussi impacter votre approche. Si la plupart des espèces sont passives, d'autres se montrent agressives et n'hésiteront pas à vous attaquer si elles croisent votre chemin.
Sans surprise, Subnautica 2
compte bien étoffer ce bestiaire sous-marin avec de nouvelles espèces
. L'une d'elles vient d'être dévoilée dans une vidéo et elle a déjà un sacré potentiel d'intimidation.
Le Léviathan Collector, nouvelle menace des profondeurs de Subnautica 2
Le vlog en question montre tout le processus de création du nouveau monstre marin que vous pourrez côtoyer dans Subnautica 2. Mais à la découverte de celle-ci, les fidèles du premier opus risquent fort de hausser les sourcils. En effet, dans la famille des léviathans, peu sont agressifs (à l'exception du Chélicéré, du Léviathan ténébreux et du Ver des glaces). Cependant, le groupe des titans menaçants va s'agrandir avec le Léviathan Collector
.
Les images partagées dans le vlog donnent déjà une idée globale de l'apparence et de la taille de cette nouvelle créature. Assez imposante, elle possède 4 grands tentacules dont deux équipés de pinces. L'un des plans dans la section Modélisation 3D montre également un aperçu de la gueule du monstre.
S'il appartient à la catégorie des léviathans agressifs, le Léviathan Collector sera la toute première créature hostile du jeu.
D'ailleurs, pour donner vie à ce géant et le rendre plus dangereux qu'auparavant, les développeurs ont fait appel à un duo de technologies.
Une créature réactive, imprévisible et capable de s'adapter en temps réel à chaque situation
La principale caractéristique du Léviathan Collector de Subnautica 2 est qu'il peut évaluer le comportement des joueurs en temps réel et adapter ses attaques en fonction de leurs réactions
. Antonio Muñoz Gallego, concepteur IA de la créature, explique notamment que « Notre objectif principal avec nos créatures était de les rendre réactives. Pour y parvenir, nous utilisons les arbres de comportement d'Unreal Engine 5 et notre système de stimulation IA.
»
Grâce à cette combinaison, le Léviathan Collector réagit en fonction de la lumière, des actions et des sons des joueurs en temps réel. Il produit de puissantes attaques générant des ondes de choc pensées pour terroriser les explorateurs sous-marins et ses tentacules seront imprévisibles grâce à des animations entièrement simulées.
Alors amis explorateurs, avez-vous hâte de partir à la rencontre de ce nouveau léviathan ? Pour l'observer ou le défier, il faudra toutefois attendre 2026, date à laquelle l'accès anticipé de Subnautica 2 sera disponible.
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