Après Silksong, Subnautica 2 est le jeu le plus attendu, devant Borderlands 4 et Battlefield 6

Avec la sortie de Hollow Knight: Silksong, le trône des wishlists Steam change de main. C'est désormais Subnautica 2 qui occupe la première place, malgré une bataille juridique à 250 millions de dollars qui entoure son développement.
Disponible depuis une poignée de jour, Silksong est enfin entre les mains des joueurs, qui se sont évidemment rués dessus. Mais cela laisse une place libre et particulièrement convoitée, celle du jeu le plus attendu sur Steam, en fonction de nombre de personnes qui l'ont ajouté à leur liste de souhaits. Selon les classements publics de la plateforme, Subnautica 2 est désormais le jeu le plus ajouté aux listes de souhaits. Une performance impressionnante pour la suite du survival aquatique culte, surtout au vu des turbulences judiciaires et créatives qui secouent Unknown Worlds et son éditeur Krafton.
Un héritage fort, un contexte chaotique
Subnautica 2 s'est hissé au sommet grâce à la popularité du premier épisode, véritable hit indé, et de son spin-off, tout autant apprécié. Mais derrière l'attente des fans se cache un développement agité. Les trois dirigeants historiques du studio, Ted Gill, Charlie Cleveland et Max McGuire, poursuivent Krafton, l'accusant d'avoir saboté le lancement en accès anticipé pour éviter de verser un bonus contractuel de 250 millions de dollars.
Krafton, de son côté, affirme que le trio avait pris trop de retard et que sortir le jeu aurait été catastrophique. Malgré ces tensions, l'intérêt du public reste intact et Subnautica 2 est prévu en accès anticipé en 2026.
Deadlock et les autres gros noms en embuscade
Derrière Subnautica 2, c'est Deadlock, le mystérieux MOBA shooter de Valve, qui occupe la deuxième place. Même s'il est jouable, il n'est pas encore officiellement sorti et figure donc dans ce classement.
Les places suivantes reviennent à des poids lourds attendus ces prochaines semaines, comme Battlefield 6, Borderlands 4, Dying Light: The Beast ou ARC Raiders. Nous retrouvons aussi Light No Fire, le prochain projet des créateurs de No Man's Sky, lequel pourrait terminer à la première place, une fois que Sean Murray et ses équipes nous en auront dit davantage.
Quand les wishlists défient la logique
Ce classement confirme une tendance, les jeux les plus désirés ne sont pas forcément ceux qui ont la communication la plus lisse. Après Silksong et son silence radio de plusieurs années, ou encore The Day Before avant son fiasco, c'est au tour de Subnautica 2 et Deadlock, deux projets aux pré-lancements chaotiques et assez discrets en termes d'annonces, d'attirer l'attention.
Face à eux, les mastodontes AAA comme Battlefield ou Borderlands continuent d'exister dans les classements, mais ne dominent plus systématiquement. Un signe que l'attente des joueurs se construit désormais autant autour de l'imprévisible que du marketing traditionnel, et peut-être aussi d'une certaine lassitude de voir revenir assez souvent les mêmes licences.
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