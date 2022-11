Stray : Une vidéo présente une version demake GameBoy

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis sa sortie officielle,, développé par BlueTwelve Studio et édité par Annapurna Interactive, a bénéficié de nombreux mods. L'un d'entre eux permet d'incarner le fameux chat créé par Jim Davis, Garfield , tandis qu'un autre nous invite à jouer Spyro, le dragon , entre autres. Or, ce n'est pas tout.En effet, Stray revient au cœur de l'actualité car le titre a le droit à, créé par des fans. C'est sur la chaîne YouTube de 64 Bits que nous pouvons avoir un aperçu de ce à quoi. Et, autant dire, que le rendu est plutôt convaincant et intéressant.Pour rappel, sur Stray, nous sommes amenés à incarner un chat qui se retrouve perdu et seul dans une grande cyber-cité. Durant toute l'aventure, nous devons résoudre diverses énigmes, récupérer des collectibles et rencontrer plusieurs PNJ.Remarquons, pour finir, que Stray est disponible sur consoles PlayStation et PC. De plus, le jeu est à retrouver dans le catalogue du PlayStation Plus Extra & Premium. Notons qu'une sortie sur Xbox est possible en 2023 , à la fin de l'exclusivité temporaire. Si vous avez du mal dans votre progression, des guides sont mis à votre disposition, notamment la liste des codes pour ouvrir les coffres et digicodes