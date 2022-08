Stray : Spyro s'invite dans le jeu, grâce à un mod

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le titre de BlueTwelve Studio et d'Annapurna Interactive, Stray, ne cesse d'être au cœur de l'actualité vidéoludique, depuis sa sortie officielle. En effet, Stray a su convaincre les joueurs et les joueuses et inspire fortement les moddeurs. Dernièrement, nous vous avions parlé de plusieurs mods disponibles, notamment celui de JessicaNatalia permettant de parcourir l'aventure en vue à la première personne ou encore celui de crubino nous invitant à incarner Garfield Or, ce n'est pas tout. En effet, les joueurs et les joueuses sévissant sur la version PC de Stray peuvent télécharger le mod « Spyro the dragon », depuis le site Nexusmods.com. Comme son nom l'indique,, créé par MrMarco1003,. Ce qui devrait, très certainement, plaire à la communauté. Si vous êtes intéressé, sachez que MrMarco 1003 a partagé plusieurs images sur la page du mod et a indiqué comment l'installer/désinstaller.Pour rappel, Stray nous invite à incarner un chat qui se retrouve seul et perdu dans une grande cyber-cité, proposant de multiples zones à explorer. Tout au long de l'aventure, nous sommes amenés à récolter différents collectibles, résoudre diverses énigmes et rencontrer plusieurs PNJ.est disponible sur PC et PlayStation, et à retrouver dans le catalogue PS Plus Extra & Premium. Notons qu'une sortie sur Xbox est possible en 2023 , à la fin de l'exclusivité temporaire. Si vous avez du mal dans votre progression, des guides sont mis à votre disposition, notamment la liste des codes pour ouvrir les coffres et digicodes