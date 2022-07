Stray : Un mod permet d'incarner Garfield

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Stray est un véritable succès, puisqu'un grand nombre de joueurs ont tenté l'aventure nous plaçant dans la peau d'un chat et nous demandant d'explorer un monde futuriste plongé dans l'obscurité. Bien évidemment, comme souvent lorsque les développeurs le permettent, les joueurs ont mis sur pied de nombreux mods originaux,Ainsi, si vous souhaitez traverser cette aventure en tant que, le célèbre chat roux, qui ne pense qu'à manger, dormir et embêter ses compagnons, vous pouvez le faire en téléchargeant le mod sur NexusMods . Malheureusement pour lui,, et devra fournir une multitude d'efforts pour arriver à valider ses objectifs. Les instructions pour installer/désinstaller le mod sont disponibles sur sa page.Ce n'est pas le seul mod original disponible pour Stray, puisque des mods changeant la couleur du chat, la couleur des yeux, la race du chat ou encore la possibilité de mettre des lunettes ont été créés, et de nombreux autres verront le jour au fil du temps.En attendant, nous rappelons queest disponible sur PC et PlayStation, et qu'une sortie sur Xbox est possible en 2023 , à la fin de l'exclusivité temporaire. Si vous avez du mal dans votre progression, des guides sont mis à votre disposition, notamment des codes pour ouvrir des portes et des coffres