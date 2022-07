Stray : Les partitions de musique, où les trouver ?

Où trouver les partitions de musique dans Stray ?

Partition 1

Partition 2

Partition 3

Partition 4

Partition 5

Partition 6

Partition 7

Partition 8

La quête principale desera parfois votre objectif secondaire, si vous avez pour objectif de trouver tous les collectibles et débloquer tous les succès, ou si vous tombez, par hasard, sur un objet et décidez de tous les récolter. Par exemple,, dans les Taudis, au nombre de huit, permettent de débloquer un succès. Si vous ne savez pas où les trouver, nous vous indiquons leur emplacement.Sachez que ces, qui se trouve en contrebas, à gauche du Gardien robot. Si vous lui parlez, ce dernier vous demandera de lui rapporter des, mais vous n'êtes pas obligé de le faire pour réaliser cette quête secondaire. Dans tous les cas, vous allez devoir obtenir, lesquelles se trouvent toutes dans les Taudis, que ce soit dans la partie 1 ou la partie 2.Vous pouvez retrouver ci-dessous(qu'il faudra récupérer en une fois).Lase trouve chez Momo. Rendez-vous à gauche, et passez par la petite porte, pour découvrir la partition posée sur un meuble en hauteur.Lase trouve à l'extérieur, sur une table, à côté de chez Clémentine.Il faut se rendre à la porte d'Elliot, en bas de chez Doc. Lisez la note, grattez à la porte et prenez laqui se trouve sur un tableau.Vous allez devoir vous rendre à côté de Morusque, pour interagir avec le distributeur qui se trouve en face de lui. Récupérez la canette et allez voir le marchand Azooz, qui se trouve à l'opposé et échangez-lui la canette avec laLase trouve au Bar, à l'étage sur une table.Lase trouve à l'endroit où le carnet de Clémentine peut être récupéré. Passez par un carreau cassé, et vérifiez à droite, à côté du lit.Pour cette avant-dernière, il faut se rendre dans la bibliothèque du Doc. Dirigez-vous vers la droite, sautez sur le piano et récupérez-la.La dernièreest sans aucun doute la plus difficile à obtenir, étant donné qu'elle se trouve dans un coffre, situé dans une petite décharge, au fond de la zone dans laquelle se trouve Morusque. Un message vous indique de vous rendre auprès d'Elliot pour effectuer une série d'actions dans le but d'avoir le code, mais si vous ne souhaitez pas perdre de temps, le code à entrer est le 1283. Lase trouve à l'intérieur.Vous devez ensuite aller, qui vous les jouera. Notez que vous pouvez les lui apporter en cours de route, pour ne pas devoir toutes les écouter à la suite.