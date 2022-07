Stray sortira-t-il sur Xbox One et Series ?

Annoncé initialement en 2020, a connu un petit retard avant de voir sa date de sortie être programmée pour le 19 juillet 2022, sur PlayStation 4, 5 et PC, par le biais de Steam. Mais face à cette exclusivité console, de nombreux joueurs évoluant sur Xbox One ou Xbox Series se demandent s'ils vont, un jour, avoir accès à. Un début de réponse est disponible. Le marché sur console étant très concurrentiel, Sony et Microsoft négocient, parfois, des exclusivités dans le but d'obtenir des productions ou licences uniquement sur leur plateforme, ce qui peut, parfois, être un avantage. Ainsi, une multitude de jeux ne sont disponibles que sur les PlayStation ou les Xbox. Parfois, ces exclusivités ne sont pas permanentes, mais temporaires. Sony est un habitué du genre et plusieurs jeux se sont finalement rendus disponibles sur d'autres plateformes après le délai d'exclusivité, souvent de six mois ou un an. Dans le cas de, comme cela a été annoncé lors de sa révélation en 2020. Nous pouvons effectivement voir à la fin de la vidéo que. Ainsi,. Cela ne dépendra que du choix des développeurs. Reste à savoir si l'exclusivité négociée entre Sony et BlueTwelve Studio est de six mois ou d'un an. Nous en saurons plus en temps voulu, mais. Au plus tôt en janvier, au plus tard (dans le cadre d'un portage) en juillet 2023. propose, pour rappel, une aventure originale dans laquelle nous incarnons un chat, qui a été séparé de ses compagnons, dans une ville futuriste. Son objectif sera de retrouver les siens, dans un voyage risqué durant lequel plusieurs énigmes devront être résolues, et des ennemis combattus.