Stray codes : Liste des codes pour les coffres et digicodes

Les codes de Stray

Code de la porte dans l'appartement

Code du coffre des Taudis

Code de la porte de Seamus

Code du coffre du Centre-Ville (edoC)

Code de l'appartement (chapitre 3) → 3748

→ 3748 Code du coffre des Taudis → 1283

→ 1283 Code de la porte chez Seamus → 2511

→ 2511 Code du coffre dans le Centre-Ville → 8542

Sipropose une expérience calme et sans prise de tête, plusieurs petits casse-tête sont tout de même proposés dans l'histoire principale. En général, ces derniers se résolvent après quelques minutes, mais parfois, malgré une longue période de réflexion, il n'est pas aisé de trouver la solution, notamment lorsqu'il faut trouverSi vous faites partie des joueurs ayant du mal à déchiffrer les quelques énigmes, nous vous proposonspour ouvrir les coffres ou les portes via un digicode.Le premier code auquel vous serez confronté est celui de l'appartement (chapitre 3). Après avoir récupéré votre petit compagnon, B-12, vous devrez sortir de la pièce en trouvant un code pour le digicode. Celui-ci se trouve dans la pièce juste avant, sur le mur. Il faut faire tomber un carton et utiliser la lumière de B-12 pour le voir.Si vous êtes tombé par hasard sur ce coffre, ou avez tout simplement fait le choix de récolter toutes les partitions de musique , vous allez devoir trouver un code pour ouvrir le coffre, se trouvant dans une petite décharge. Si vous ne souhaitez pas effectuer les quelques actions demandées pour le déchiffrer, en vous rendant au Dufer Bar, entrez directementCe code n'est pas optionnel, puisque vous allez devoir le trouver pour continuer la quête principale et en savoir plus sur Doc. Pour mettre la main sur le digicode, lorsque vous êtes chez Seamus, montez sur le bureau et faites tomber les tableaux. Tournez la tête pour voir apparaître quatre horloges, lesquelles indiquentDans le chapitre 10, vous aurez l'occasion d'entrer dans une boutique, laquelle propose encore un coffre-fort. Pour trouver le code, vous allez pouvoir lire une note sur l'étagère. Faites attention, le code donné est à l'envers, vous allez donc devoir inscrire les chiffres de droite à gauche, à savoirPour faire bref, voici les codes de Stray et ce à quoi ils correspondent :Si jamais vous faites face à un code que nous n'avons pas indiqué dans l'article, n'hésitez pas à le mentionner dans l'espace commentaires, pour que nous puissions mettre à jour cet article.Rappelons queest disponible sur PC et PlayStation.