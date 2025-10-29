PS Plus novembre 2025 : Les jeux offerts révélés, il y a du très bon

Les jeux offerts à tous les abonnés PS Plus pour le mois de novembre 2025 ont été dévoilés.

Jeux PS Plus novembre 2025

Jeu Plateforme(s) Stray PS4 et PS5 EA Sports WRC 24 PS5 Totally Accurate Battle Simulator PS4 et PS5







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Les abonnements PlayStation Plus

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Il y a très peu de temps, PlayStation a révélé les jeux qui seront proposés gratuitement à tous les abonnés auau mois de, notamment via un article sur le site PlayStation Blog et une publication sur le compte Twitter/X de la firme.En, les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement actif auvont pouvoir récupérer des jeux PS4 et PS5, et ce, sans surcoût. Mais, sans plus attendre, voici(dès le 4) :Au cours du mois de, PlayStation dévoilera les titres qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et PS Plus Premium. Comme toujours, nous vous tiendrons informés dès que nous les connaîtrons.En souscrivant à l'abonnement, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnementest, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.L'abonnementest affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages duCelles et ceux abonnés au(dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnementet ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».