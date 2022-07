Stray est jouable à la première personne grâce à un mod

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis la sortie officielle de, développé par BlueTwelve Studio et édité par Annapurna Interactive, de nombreux mods sont arrivés sur la Toile. Dernièrement, nous vous avions, notamment, parlé de celui permettant d' incarner le fameux chat, Garfield Récemment, un tout autre mod s'est rendu disponible. Il s'agit de celui de la créatrice JessicaNatalia, nommé. Comme son nom l'indique, celui-ci permet de parcourir l'aventure de BlueTwelve Studio en. Sur Nexusmods, et plus particulièrement sur la page dédiée audit mod , il est possible d'avoir un aperçu grâce à une vidéo de gameplay. Offrant une nouvelle perspective, « Stray - First Person Mod » pourrait ainsi plaire aux joueurs et aux joueuses jouant à la version PC du jeu.Pour rappel, Stray nous invite à incarner un chat qui se retrouve seul et perdu dans une grande cyber-cité, proposant de multiples zones à explorer. Tout au long de l'aventure, nous sommes amenés à récolter différents collectibles, résoudre diverses énigmes et rencontrer plusieurs PNJ. Si vous joué, actuellement, au titre, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider :Stray est disponible sur consoles PlayStation et PC. Le titre est inclus dans le PS Plus Extra & Premium. Notons, pour finir, que plusieurs éditions physiques de Stray sont prévues et se rendront disponibles prochainement.