Stray : Les carnets, où les trouver ?

Emplacement des carnets de Stray

Le carnet de Momo

Le carnet de Clémentine

Le carnet de Doc

Carnet de Zbaltazar

Après avoir fait connaissance avec l'univers de, pris en main le gameplay et découvert B-12, votre compagnon de voyage, les choses sérieuses vont commencer. Vous allez notamment faire la rencontre de Momo, qui était censé vous apporter de l'aide. Mais sans, il refuse de vous aider. Votre mission est donc de récupérer quatre carnets, ce qui peut être assez difficile si vous ne savez pas où chercher. C'est pourquoi nous vous indiquons leur emplacement si vous ne souhaitez pas perdre trop de temps.Celui-ci est le plus simple à trouver, étant donné que Momo l'a sur lui. Vous n'avez donc pas besoin de le chercher puisqu'il vous le remettra dès que vous irez lui parler, dans le bâtiment avec le grand néon orange.En sortant de chez Momo, vous devriez normalement avoir un message qui s'affiche, vous indiquant de vous rendre en face, dans le bâtiment qui porte une marque spéciale sur le mur. Prenez la petite tyrolienne, sautez quelques plateformes et entrez dans ce bâtiment. Traversez la pièce pour entrer dans la chambre par le biais d'un carreau cassé et dirigez-vous vers la gauche. Une fois dans le bureau, sauter à côté de l'ordinateur,À gauche de chez Clémentine se trouve un imposant bâtiment, avec la même marque bleue. Il s'agit d'une bibliothèque, dans laquelle vous allez devoir trouver une clé dans le but d'ouvrir un coffre. Elle se trouve dans la salle au fond à droite, et vous l'obtiendrez en lisant une note. Ensuite, trouvez le coffre dans l'une des allées en faisant tomber des livres, ouvrez-le pour découvrirIl s'agit probablement du carnet le plus « dur » à récupérer. Il va falloir vous rendre dans le bâtiment en face de la bibliothèque, en passant par les toits. Vous allez devoir débrancher la prise du ventilateur pour vous rendre dans l'appartement de Zbaltazar. Ensuite, si vous n'avez pas trouvé le carnet, sachez qu'il est caché dans l'un des cartons empilés devant la porte. Une fois le carton tombé, le carnet apparaît. Collectez-le et retournez voir Momo.Durant cette promenade sur les toits, n'hésitez pas à explorer l'environnement. Cela vous permettra de récupérer quelques collectibles, ou de réaliser quelques interactions, notamment avec la télé sur un toit, pour réussir des succès.