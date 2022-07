Stray : Les différentes éditions physiques dévoilées

Le jeu de base.

Un poster de 14,4 x 24 pouces de la première image du teaser de Stray.

Six cartes illustrées.

Un patch chenille du logo du jeu.

À quelques jours de la sortie officielle deen version numérique, Annapurna Interactive a révélé que le titre de BlueTwelve Studio profitera de, grâce à iam8bit, en partenariat de distribution avec Skybound Games.Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront se procurer l'de Stray sur PS5. Il est, d'ailleurs, d'ores et déjà possible de la précommander auprès de revendeurs tiers, pour 39,99 €. Cette édition sera expédiée dès le 20 septembre prochain et contient : le jeu de base ainsi que six cartes illustrées en couleur.De plus, Stray profitera d'pour PS4 et PS5, disponible exclusivement sur le site iam8bit.com . En précommande pour 44,99 €, cette autre version physique sera expédiée au cours du quatrième trimestre 2022. Elle comprend plusieurs éléments, dont voici la liste :Par ailleurs, BlueTwelve Studio, Annapurna Interactive, iam8bit et Skybound Games ont prévu de sortir, reprenant la bande-son de Stray, composée par Yann Van Der Cruyssen. Vendu pour 40 dollars, le vinyle sera accompagné d'un code pour la version numérique de l'album et sera expédié au premier trimestre 2023.Pour rappel, Stray se rendra disponible sur PS4, PS5 et PC, en version numérique, dès le 19 juillet prochain. D'ailleurs, les configurations PC requises sont d'ores et déjà connues. Si vous désirez en savoir plus quant au titre de BlueTwelve Studio et Annapurna Interactive, sachez que nous vous avons concocté un article récapitulatif à son sujet Finalement, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de précommander la version numérique PC du titre à un prix réduit :