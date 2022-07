Stray devient le jeu le mieux noté, devant God of War, sur Steam

Stray has just surpassed God of War to become the highest rated PC game of 2022, according to Steam250s weighted calculation. pic.twitter.com/pmLuwXLS0c — Skill Up (@SkillUpYT) July 25, 2022

Le nouveau jeu de BlueTwelve Studio et d'Annapurna Interactive,, est arrivé le 19 juillet dernier sur PS4, PS5 et PC. Avant son lancement officiel, le titre de BlueTwelve Studio avait réussi à se placer en première position dans la liste des jeux les plus souhaités, sur la plateforme Steam, et donc devant. De plus, le jour de sa sortie, plus de 60 000 personnes ont joué à la version PC de Stray. Un lancement record pour Annapurna Interactive Or, le palmarès de Stray ne s'arrête pas là. En effet, d'après le site Steam250 . Le soft de BlueTwelve Studio et d'Annapurna Interactive a ainsi dépassé. Selon les statistiques partagées par le site et que le compte officiel Twitter Skill Up a mis en lumière, le 25 juillet dernier, Stray possède la note de 8.60 alors que God of War est à 8.56.Pour rappel, sur Stray, les joueurs et les joueuses doivent aider un chat, qui a été séparé de sa famille et se retrouve dans une grande cyber-cité, aux multiples zones. Celui-ci est accompagné d'un petit drone, nommé « B-12 ». Ainsi, durant leur aventure, les joueurs devront récupérer différents collectibles, résoudre diverses énigmes, rencontrer plusieurs PNJ et explorer les bas-fonds d'une cité tombée dans l'oubli.Si vous êtes actuellement plongé dans l'aventure Stray, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider :Pour rappel, Stray est disponible sur consoles PlayStation et PC. Le titre est inclus dans le PS Plus Extra & Premium. Notons, pour finir, que plusieurs éditions physiques de Stray sont prévues et se rendront disponibles prochainement.