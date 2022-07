Stray : Un lancement record pour le titre d'Annapurna Interactive

Stray has shattered the concurrent players record for any Annapurna Interactive game on Steam easily becoming its biggest PC launch ever



Top @A_i Peak Concurrent Players

• Stray - 50,555+

• Twelve Minutes - 8,021

• Outer Wilds - 7,936

• Neon White - 3,277

• Journey - 1,757 pic.twitter.com/7RhlAVyWmM — Benji-Sales (@BenjiSales) July 19, 2022

Le nouveau jeu de BlueTwelve et Annapurna Interactive,, était très attendu par les joueurs et les joueuses sévissant sur PC ou bien sur consoles PlayStation. D'ailleurs, avant sa sortie officielle, Stray était en première position dans la liste des jeux les plus souhaités, sur la plateforme Steam. D'ailleurs, la communauté était bel et bien au rendez-vous pour le lancement du soft.En effet, selon les chiffres partagés sur Steam (62 963, pour être exact), le jour de sa sortie, soit le 19 juillet dernier. Et il y a fort à parier que ces statistiques évoluent et augmentent encore, dans les prochaines semaines. Comme vous l'aurez probablement déjà compris, ces chiffres ne prennent pas en compte les joueurs et les joueuses étant sur PS4 et PS5. À ce sujet, aucune statistique n'a été communiquée, pour le moment.D'après l'analyste Benji-Sales, Stray est ainsi « le plus grand lancement PC d'Annapurna Interactive ». Le titre a battu, de loin, le précédent record, détenu par Twelve Minutes.Pour rappel, Stray est disponible sur PC, PS4 et PS5. Le titre est inclus dans le catalogue PS Plus Premium & Extra. Si vous souhaitez parcourir l'aventure, sachez que notre partenaire