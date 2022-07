Stray : Des informations sur le poids du jeu pour les versions PS4, PS5 et PC

🚨 Stray (PS4-PS5)



🟧 PS4 : 13.352 GB (Version: 1.02)

🟫 PS5 : 7.514 GB (Version: 1.003.000)



⬜ Launch : July 19 ($29.99/PS Plus Extra-Premium)



🟥 #Stray

@HKdevblog

Le nouveau jeu de BlueTwelve Studio et Annapurna Interactive, Stray, est sur le point de débarquer, au moment où nous écrivons ces lignes. Le titre se rendra disponible dès le 19 juillet prochain sur PS4, PS5 et PC. D'ailleurs,, sur les plateformes citées précédemment,En effet, d'après les configurations PC requises affichées sur la page Steam du titre, il faudra libérer 10 Go d'espace libre sur son disque dur pour installer Stray. Nous ne savons pas, précisément, si ce chiffre prend en compte le poids d'un éventuel patch Day one.En ce qui concerne les versions PS4 et PS5, c'est le compte Twitter PlayStationSize qui a apporté des précisions, à ce sujet. Selon les informations partagées, Stray occupera un peu plus de(version 1.02) surcontre(version 1.003.000) sur. Rappelons, d'ailleurs, que Stray arrivera dans le catalogue PS Plus Extra & Premium , dès le 19 juillet.Stray invite les joueurs et les joueuses à incarner un chat qui a été séparé de sa famille et qui cherche à retourner auprès des siens. Pour cela, il lui faudra résoudre des énigmes, se défendre face aux différentes menaces et se frayer un chemin dans une cyber-ville. Si vous désirez en savoir plus, sachez que nous vous avions concocté un article récapitulatif au sujet du jeu de BlueTwelve Studio et Annapurna Interactive.Vous pouvez d'ailleurs, d'ores et déjà, précommander Stray, selon sa version, PC grâce à notre partenaire. Par ailleurs, notez que plusieurs éditions physiques sont, également, prévues pour cette année 2022.