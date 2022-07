Stray : Les configurations PC

Les configurations PC de Stray

Config minimale

Système d'exploitation → Windows 10

Windows 10 Processeur → Intel Core i5-2300 ou AMD FX-6350

Intel Core i5-2300 ou AMD FX-6350 Mémoire vive → 8 Go de mémoire

8 Go de mémoire Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 650 Ti (2 Go) ou AMD Radeon R7 360 (2 Go)

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti (2 Go) ou AMD Radeon R7 360 (2 Go) DirectX → Version 12

Version 12 Stockage → 10 Go d'espace libre

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 10

Windows 10 Processeur → Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 Mémoire vive → 8 Go de mémoire

8 Go de mémoire Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 780 (3 Go) ou Radeon R9 290X (4 Go)

NVIDIA GeForce GTX 780 (3 Go) ou Radeon R9 290X (4 Go) DirectX → Version 12

Version 12 Stockage → 10 Go d'espace libre

est un jeu d'aventure, également catégorisé comme « puzzle game », développé par le studio français BlueTwelve Studio et édité par Annapurna Interactive. Prévu pour ce mois de juillet 2022 sur PC, PS4 et PS5, le titre invite les joueurs et les joueuses à incarner un chat, perdu et séparé de sa famille, devant retourner chez lui. Pour cela, il faudra résoudre de nombreuses énigmes, se défendre face aux menaces et explorer une cyber-cité.Ainsi, beaucoup de joueurs désirant se lancer dans l'aventure, depuis la version PC du titre, se posent la question suivante :Comme vous allez pouvoir le voir ci-dessous,le jeu n'étant pas si gourmand que cela en ressources. La bonne nouvelle est donc qu'il ne faut pas nécessairement posséder une très bonne machine pour faire tourner le soft. D'ailleurs, le poids total annoncé pour Stray n'exige pas d'avoir beaucoup d'espace de stockage libre. En revanche, les configurations recommandée et minimale demandent toutes les deux une bonne RAM, et il convient de posséder Windows 10, selon les informations partagées. Néanmoins, de nombreux joueurs pourront ainsi s'essayer au jeu, malgré une configuration modeste.Rendez-vous dès le 19 juillet, donc, pour découvrir Stray sur PC, PS4 et PS5. Un article récapitulatif est d'ailleurs disponible pour tout savoir de Stray