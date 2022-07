Stray : Date de sortie, gameplay, toutes les informations

Quelle est l'histoire de Stray ?

Quelle date de sortie pour Stray ?

Bande-annonce et gameplay de Stray

Le jeu d'aventure, invitant à incarner un chat,, développé par BlueTwelve Studio et édité par Annapurna Interactive est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses. De ce fait,invite les joueurs et les joueuses à incarnerdans une grande et cyber-ville. L'objectif étant alors, vous l'aurez probablement déjà deviné, d'aider le chat à retourner chez lui.Or, l'aventure ne sera pas de tout repos. Tout au long du périple, il faudra résoudre différentes énigmes et se défendre face à de multiples menaces. Le titre proposera également beaucoup d'exploration, à mesure que les joueurs devront trouver leur chemin dans cette ville en déclin. Heureusement, nous pourrons rencontrer un allié, soit un drone volant, répondant au nom de « B-12 ».est catégorisé comme un jeu d'aventure et propose, donc, également des mécaniques typiques des « puzzle games ». Ce titre indépendant est proposéet prendra en charge de nombreuses langues (français, anglais, italien, allemand, et bien d'autres), dès sa sortie officielle.a finalement programmé sa, sur PC (via la plateforme Steam), sur PS4 et PS5. Si vous désirez y jouer sur PC, sachez que les configurations requises (minimale et recommandée) sont connues.a été annoncé, pour la première fois, il y a plus de deux ans. Pour l'occasion,avait été révélé.En fin d'année 2021, les joueurs et les joueuses ont pu en découvrir un peu plus au sujet de, notamment quant audu titre, grâce à une vidéo de près de cinq minutes.En juin, Annapurna Interactive et BlueTwelve Studio ont dévoilé, via une nouvelle communication visuelle.