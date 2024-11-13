Stellar Blade : Un portage PC est bien en préparation

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 novembre 2024 à 11h46
Shift Up a, récemment, confirmé que Stellar Blade va s'offrir un portage sur PC.
Stellar Blade : Un portage PC est bien en préparation
Stellar Blade a connu un beau succès commercial et critique à sa sortie, datant du mois d'avril 2024, sur PlayStation 5. En mai, nous apprenions que Shift Up envisageait une version PC pour son jeu d'action-aventure. Le studio de développement a, récemment, annoncé que Stellar Blade arrivera bien sur PC.

Une version PC pour Stellar Blade en 2025

Dans de récents rapports financiers, disponibles sur le site du studio, Shift Up indique qu'un portage PC de Stellar Blade est actuellement en développement et devrait sortir au cours de l'année 2025. Nous pouvons, effectivement, lire les propos suivants :
La sortie [de la version PC de Stellar Blade] est envisagée pour 2025. Compte tenu des tendances récentes, telles que l'augmentation de la part de marché de Steam dans le secteur des jeux AAA et le succès mondial de Black Myth: Wukong, nous nous attendons à ce que les performances sur PC dépassent celles des consoles.
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Ainsi, les joueurs et les joueuses évoluant sur PC vont prochainement pouvoir parcourir les aventures d'Eve, grâce au portage PC de Stellar Blade. À l'heure actuelle, et comme vous l'aurez compris, aucune date de sortie n'a été communiquée. Nul doute que nous en saurons plus à ce sujet dans les prochains mois. 

En attendant l'arrivée dudit titre sur PC, rappelons que les développeurs de chez Shift Up ont prévu de déployer une nouvelle mise à jour sur Stellar Blade le 20 novembre 2024. Celle-ci apportera quelques nouveautés, dont de nouveaux costumes. De plus, à cette date, un DLC en collaboration avec NieR Automata et le mode Photo se rendront disponibles sur Stellar Blade.

Miniature vidéo

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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