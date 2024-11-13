Stellar Blade : Un portage PC est bien en préparation

Shift Up a, récemment, confirmé que Stellar Blade va s'offrir un portage sur PC.
Stellar Blade
a connu un beau succès commercial et critique à sa sortie, datant du mois d'avril 2024, sur PlayStation 5. En mai, nous apprenions que Shift Up envisageait une version PC pour son jeu d'action-aventure. Le studio de développement a, récemment, annoncé que Stellar Blade arrivera bien sur PC
.
Une version PC pour Stellar Blade en 2025
Dans de récents rapports financiers, disponibles sur le site du studio, Shift Up indique qu'un portage PC de Stellar Blade est actuellement en développement et devrait sortir au cours de l'année 2025
. Nous pouvons, effectivement, lire les propos suivants :
La sortie [de la version PC de Stellar Blade] est envisagée pour 2025. Compte tenu des tendances récentes, telles que l'augmentation de la part de marché de Steam dans le secteur des jeux AAA et le succès mondial de Black Myth: Wukong, nous nous attendons à ce que les performances sur PC dépassent celles des consoles.
Ainsi, les joueurs et les joueuses évoluant sur PC vont prochainement pouvoir parcourir les aventures d'Eve, grâce au portage PC de Stellar Blade
. À l'heure actuelle, et comme vous l'aurez compris, aucune date de sortie n'a été communiquée. Nul doute que nous en saurons plus à ce sujet dans les prochains mois.
En attendant l'arrivée dudit titre sur PC, rappelons que les développeurs de chez Shift Up ont prévu de déployer une nouvelle mise à jour sur Stellar Blade
le 20 novembre 2024. Celle-ci apportera quelques nouveautés, dont de nouveaux costumes. De plus, à cette date, un DLC en collaboration avec NieR Automata et le mode Photo
se rendront disponibles sur Stellar Blade
.
Stellar Blade
est à retrouver sur PS5. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :
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