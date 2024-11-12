Stellar Blade : Un DLC NieR: Automata et le mode Photo arrivent

Stellar Blade : Cet indice suggère que la sortie de la version Switch 2 est proche
Si elle est toujours prévue, la version Nintendo Switch 2 de Stellar Blade n'a pas de date de lancement. Mais un détail clé suggère que la révélation est proche.
Remarquons que le DLC et le mode Photo se rendront disponibles le 20 novembre 2024 sur Stellar Blade. Date à laquelle Shift Up déploiera une mise à jour, qui apportera des correctifs mais aussi des nouveautés. Au programme de ce nouveau patch : quatre nouveaux costumes, un nouvel accessoire, la synchronisation labiale pour six nouvelles langues (français, espagnol, italien, allemand, portugais et espagnol d'Amérique latine) et une option permettant de retirer la queue de cheval d'Eve. Le tout est présenté dans une nouvelle vidéo, disponible sur la chaîne YouTube de PlayStation.
It's so Nier.— PlayStation (@PlayStation) November 11, 2024
Stellar Blade's Nier: Automata crossover DLC launches Nov 20. Plus new details on Photo Mode and more https://t.co/br0pdKzujP pic.twitter.com/DsjMEMjj36
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