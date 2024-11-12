Stellar Blade : Un DLC NieR: Automata et le mode Photo arrivent

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 novembre 2024 à 11h49
Stellar Blade va très prochainement se doter d'un DLC en collaboration avec la licence NieR: Automata et du mode Photo.
Stellar Blade : Un DLC NieR: Automata et le mode Photo arrivent
Stellar Blade, qui est sorti à la fin du mois d'avril de cette année 2024, a beaucoup plu à la communauté et a également reçu des notes plutôt positives de la part de la presse spécialisée. Le studio de développement Shift Up n'a pas abandonné le jeu et a, d'ailleurs, récemment annoncé qu'un DLC en lien avec NieR: Automata et le mode Photo seront prochainement introduits sur Stellar Blade.

Un DLC NieR: Automata et le mode Photo pour Stellar Blade

Par le biais d'un article sur le site PlayStation Blog, Shift Up a, effectivement, annoncé que Stellar Blade va collaborer avec NieR: Automata. Cette collaboration prendra, plus précisément, la forme d'un DLC. D'après les informations partagées, ce contenu additionnel ajoutera le magasin d'Émile, grâce auquel il sera possible d'obtenir onze objets collaboratifs spéciaux. En outre, les développeurs ont prévu d'introduire le mode Photo sur Stellar Blade, au même moment.
Remarquons que le DLC et le mode Photo se rendront disponibles le 20 novembre 2024 sur Stellar Blade. Date à laquelle Shift Up déploiera une mise à jour, qui apportera des correctifs mais aussi des nouveautés. Au programme de ce nouveau patch : quatre nouveaux costumes, un nouvel accessoire, la synchronisation labiale pour six nouvelles langues (français, espagnol, italien, allemand, portugais et espagnol d'Amérique latine) et une option permettant de retirer la queue de cheval d'Eve. Le tout est présenté dans une nouvelle vidéo, disponible sur la chaîne YouTube de PlayStation.

Miniature vidéo

Pour conclure, rappelons que Stellar Blade, qui est sorti le 26 avril 2024, est disponible sur la dernière console de PlayStation, la PS5. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût : 
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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