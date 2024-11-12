Stellar Blade : Un DLC NieR: Automata et le mode Photo arrivent

Stellar Blade va très prochainement se doter d'un DLC en collaboration avec la licence NieR: Automata et du mode Photo.

Un DLC NieR: Automata et le mode Photo pour Stellar Blade

It's so Nier.



Stellar Blade's Nier: Automata crossover DLC launches Nov 20. Plus new details on Photo Mode and more https://t.co/br0pdKzujP pic.twitter.com/DsjMEMjj36 — PlayStation (@PlayStation) November 11, 2024

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, qui est sorti à la fin du mois d'avril de cette année 2024, a beaucoup plu à la communauté et a également reçu des notes plutôt positives de la part de la presse spécialisée. Le studio de développement Shift Up n'a pas abandonné le jeu et a, d'ailleurs, récemment annoncé qu'Par le biais d'un article sur le site PlayStation Blog, Shift Up a, effectivement, annoncé que. D'après les informations partagées, ce contenu additionnel ajoutera le magasin d'Émile, grâce auquel il sera possible d'obtenir. En outre,, au même moment.Remarquons que. Date à laquelle Shift Up déploiera. Au programme de ce nouveau patch : quatre nouveaux costumes, un nouvel accessoire, la synchronisation labiale pour six nouvelles langues (français, espagnol, italien, allemand, portugais et espagnol d'Amérique latine) et une option permettant de retirer la queue de cheval d'Eve. Le tout est présenté dans une nouvelle vidéo, disponible sur la chaîne YouTube de PlayStation.Pour conclure, rappelons que, qui est sorti le 26 avril 2024, est disponible sur la dernière console de PlayStation, la PS5. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :