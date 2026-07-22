Stellar Blade : Cet indice suggère que la sortie de la version Switch 2 est proche

Si elle est toujours prévue, la version Nintendo Switch 2 de Stellar Blade n'a pas de date de lancement. Mais un détail clé suggère que la révélation est proche.

Plus de 2 ans après ses débuts sur PlayStation 5, Eve prépare à envahir un nouveau terrain de jeu. L'héroïne de Stellar Blade va prochainement rejoindre le catalogue de la Nintendo Switch 2 après être passée par la case PC en 2025.

Annoncé lors du Summer Game Fest, ce lancement est prévu pour 2026, mais aucune fenêtre de sortie plus précise n'est encore annoncée par Nintendo ou Shift Up. Cependant, il semble se rapprocher car les internautes ont découvert un élément indispensable pour toute sortie vidéoludique, quel que soit son support.

Stellar Blade vient d'obtenir sa classification ESRB

En effet, le 21 juillet 2026, le titre de Shift Up a obtenu sa classification ESRB, équivalent américain de notre PEGI. D'ailleurs, sans grande surprise, Stellar Blade est classé « Mature » aux États-Unis, signifiant qu'il est destiné aux joueurs de 17 ans et plus. D'autres éléments sont mentionnés dans la description ESRB comme la présence de sang et de décapitations violentes, de langage grossier avec entre autres l'usage du mot « merde » et des tenues suggestives.

Ces derniers sont plutôt rassurants car ils sous-entendent que la version Nintendo Switch 2 du titre ne sera pas censurée. Cela va rassurer celles et ceux qui attendent le titre car certains jeux violents ont été « assagis » de force, notamment Dispatch.

La date de sortie révélée très bientôt ?

L'obtention de la classification est la dernière étape clé avant la commercialisation d'un jeu. De fait, il est logique de penser que le lancement de Stellar Blade sur Nintendo Switch 2 aura lieu dans peu de temps. Avec la gamescon prévue à la fin du mois d'août, Shift Up et Nintendo pourraient profiter de l'événement pour révéler cette information. Il ne reste donc plus qu'à patienter…

En attendant, rappelons que le titre est d'ores et déjà disponible sur PlayStation 5 et PC.