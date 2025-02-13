Stellar Blade : Sa date de sortie sur PC enfin dévoilée

Plusieurs mois après l'annonce du développement de son portage PC, Stellar Blade révèle sa date de sortie sur le support et quelques surprises à venir.
Exclusivité PlayStation 5 depuis son lancement le 26 avril 2024, Eve (l'héroïne de Stellar Blade
) va pourtant quitter sa console de prédilection pour conquérir un nouveau territoire. D'ailleurs, cette volonté de sortir le jeu sur d'autres supports
anime depuis le départ les équipes de Shift Up, son studio de développement. La combattante a donc fait une petite apparition lors du State of Play du 12 février pour officiellement annoncer la date de son arrivée sur PC.
Stellar Blade jouable dès le début de l'été sur Steam
La bande-annonce indique que Stellar Blade sera disponible pour les joueurs PC en juin 2025, sans date plus précise pour le moment
. L'attente sera donc de courte durée pour les plus curieux, d'autant que le titre peut d'ores et déjà être ajouté à la liste de souhaits
de la plateforme. Pour marquer l'événement, Shift Up proposera également une collaboration exclusive avec une licence très populaire du jeu mobile.
Tout comme Stellar Blade, Goddess of Victory: NIKKE
invite les joueurs à protéger le monde d'une menace en incarnant de redoutables guerrières à l'arsenal varié. Après 2B de Nier: Automata
, Rapi, Scarlett, Alice et les autres vont pouvoir combattre aux côtés d'Eve. Cependant, le contenu de cette collaboration n'est pas encore connu
. Néanmoins, Shift Up a confirmé qu'il sera bien disponible au lancement de la version PC de Stellar Blade.
Ce n'est pas la première fois qu'un titre PlayStation 5 rejoint le catalogue PC dans l'année suivant sa sortie. Cependant, Shift Up a déclaré dans un rapport financier que « Compte tenu des tendances récentes telles que la part croissante de Steam sur le marché des jeux AAA et le succès mondial de Black Myth: Wukong, nous nous attendons à rencontrer plus de succès sur PC que sur consoles.
»
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