Stellar Blade : Sa date de sortie sur PC enfin dévoilée

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 février 2025 à 12h11
Plusieurs mois après l'annonce du développement de son portage PC, Stellar Blade révèle sa date de sortie sur le support et quelques surprises à venir.
Stellar Blade : Sa date de sortie sur PC enfin dévoilée
Exclusivité PlayStation 5 depuis son lancement le 26 avril 2024, Eve (l'héroïne de Stellar Blade) va pourtant quitter sa console de prédilection pour conquérir un nouveau territoire. D'ailleurs, cette volonté de sortir le jeu sur d'autres supports anime depuis le départ les équipes de Shift Up, son studio de développement. La combattante a donc fait une petite apparition lors du State of Play du 12 février pour officiellement annoncer la date de son arrivée sur PC. 

Stellar Blade jouable dès le début de l'été sur Steam

La bande-annonce indique que Stellar Blade sera disponible pour les joueurs PC en juin 2025, sans date plus précise pour le moment. L'attente sera donc de courte durée pour les plus curieux, d'autant que le titre peut d'ores et déjà être ajouté à la liste de souhaits de la plateforme. Pour marquer l'événement, Shift Up proposera également une collaboration exclusive avec une licence très populaire du jeu mobile. 

Tout comme Stellar Blade, Goddess of Victory: NIKKE invite les joueurs à protéger le monde d'une menace en incarnant de redoutables guerrières à l'arsenal varié. Après 2B de Nier: Automata, Rapi, Scarlett, Alice et les autres vont pouvoir combattre aux côtés d'Eve. Cependant, le contenu de cette collaboration n'est pas encore connu. Néanmoins, Shift Up a confirmé qu'il sera bien disponible au lancement de la version PC de Stellar Blade.

Miniature vidéo

Ce n'est pas la première fois qu'un titre PlayStation 5 rejoint le catalogue PC dans l'année suivant sa sortie. Cependant, Shift Up a déclaré dans un rapport financier que « Compte tenu des tendances récentes telles que la part croissante de Steam sur le marché des jeux AAA et le succès mondial de Black Myth: Wukong, nous nous attendons à rencontrer plus de succès sur PC que sur consoles. »
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Stellar Blade : Cet indice suggère que la sortie de la version Switch 2 est proche
Stellar Blade 22 juillet 2026

Stellar Blade : Cet indice suggère que la sortie de la version Switch 2 est proche

Si elle est toujours prévue, la version Nintendo Switch 2 de Stellar Blade n'a pas de date de lancement. Mais un détail clé suggère que la révélation est proche.
La suite de Stellar Blade « progresse sans encombre » et pourrait réserver une belle surprise
Stellar Blade 11 mai 2026

La suite de Stellar Blade « progresse sans encombre » et pourrait réserver une belle surprise

Shift Up travaille actuellement sur la suite de Stellar Blade. Mais si le titre est encore très confidentiel, le studio vient de partager quelques nouvelles du projet, dont une qui risque de donner le sourire aux joueurs PC.
Stellar Blade déterminé à aller « au-delà de la PS5 et du PC »
Stellar Blade 16 février 2026

Stellar Blade déterminé à aller « au-delà de la PS5 et du PC »

Ayant conquis aussi bien les joueurs PS5 que PC, Stellar Blade prépare activement son avenir. Mais Shift Up veut frapper plus fort et faire découvrir cet univers à un plus large public.

commentaire (0)