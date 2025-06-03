Shift Up (Stellar Blade) dévoile les premières images de son tout nouveau projet

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 juin 2025 à 17h53
Tandis que Stellar Blade prépare son arrivée sur PC, Shift Up a officiellement partagé la première illustration de son prochain projet à venir, qui semble très coloré.
Shift Up (Stellar Blade) dévoile les premières images de son tout nouveau projet
Le 16 mai 2025, Shift Up publiait sur son site le compte-rendu de son bilan financier de l'année écoulée. Au milieu des chiffres, un graphique s'est démarqué et révélait à la communauté deux informations majeures. La première confirme que Stellar Blade aura bien une suite qui devrait sortir avant 2027. Mais la deuxième révélait l'existence d'une nouvelle franchise ayant pour nom de code Project Witches. 

Mais le 2 juin dernier, cette nouvelle licence qui proposera une histoire différente de celle d'EVE a fait parler d'elle. Elle possède aujourd'hui un autre nom de code. Mais surtout une première image officielle a été publiée, montrant un aperçu des personnages principaux. 

Après Stellar Blade, place à Project Spirits 

Project Witches se nomme donc désormais Project Spirits et la première image partagée montre deux héroïnes. La première porte une robe fendue et semble avoir deux épées longues à la ceinture. Tandis que la seconde a de longs cheveux roses et semble tenir un kunai au bout de ses doigts. Une petite description accompagne cette illustration et nous permet d'en apprendre plus sur ce nouveau projet. 
Project Spirits est le nouveau projet phare de Shift Up, un titre multiplateforme qui s'inspire du concept de fantasy orientale. Suite à Stellar Blade et NIKKE, ce nouveau projet est actuellement en développement et représente un jeu de premier ordre pour l'industrie, s'appuyant sur l'expérience et l'expertise avérées de Shift Up en matière de création, démontrées par ses précédents projets. 
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Project Spirits, un titre potentiellement inspiré par le modèle de Genshin Impact ? 

À l'heure actuelle, peu d'informations sur le gameplay de Project Spirits ont été divulguées. Mais des indices sont disséminés dans les offres d'emploi publiées par Shift Up. Si elles sont bien liées au titre, Project Spirits proposerait une expérience en monde ouvert développée sous Unreal Engine 5, incluant des éléments de RPG et destinée à un large choix de supports (aussi bien sur consoles de salon que sur mobiles). 

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Au regard de ces informations, un gameplay similaire à Genshin Impact et aux autres titres développés par HoYoverse vient immédiatement à l'esprit. D'autant que ces noms sont mentionnés dans les offres d'emploi, les candidats recherchés devant avoir une appétence pour ce type de jeu ou pour Goddess of Victory: NIKKE. Shift Up souhaite-t-il concurrencer le géant HoYoverse avec sa nouvelle épopée ? Pour l'heure, le mystère reste entier.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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