Steelrising : Spécialisations, laquelle choisir ?

Les Spécialisations d'Aegis sur Steelrising

Caractéristiques et détails des Spécialisations

Garde du corps

Soldate

Danseuse

Alchimiste

La garde du corps peut compter sur sa robustesse pour encaisser les coups tout en infligeant à ses ennemis de lourds dégâts physiques

Masse des écritures (arme lourde) Dégâts physiques infligés : 74 Coup spécial : Bouclier

Grenade pétrifiante Item qui permet d'immobiliser temporairement l'ennemi visé





Grâce à sa puissance, la soldate est capable de manier des armes lourdes afin d'effectuer de puissantes attaques physiques

Hallebarde de Gribeauval (arme lourde) Dégâts physiques infligés : 64 Coup spécial : Tir de projectile, à distance

Grenade explosive Item permettant de déséquilibre l'ennemi





Très endurante, la danseuse enchaîne les attaques rapides pour immobiliser ses ennemis et leur infliger des coups critiques

Flabellum Égide (arme rapide) Dégâts physiques infligés : 52 Coup spécial : Bouclier.

Grenade incendiaire Item explosif enflammant l'ennemi





L'alchimiste privilégie les armes élémentaires capables de déclencher des afflictions persistantes pour enflammer, geler ou foudroyer ses ennemis

Baguettes Cœur de verre (arme rapide) Dégâts physiques infligés : 45 Coup spécial : Infusant l'arme de glace, pendant un court instant

Fiole de résistance alchimique Item qui neutralise les attaques élémentaires des ennemis





Quelle Spécialisation choisir au début, sur Steelrising ?

Au début de leur aventure sur, les joueurs et les joueuses devront choisir la spécialisation d'Aegis parmi une sélection proposée : Garde du corps, Soldate, Danseuse et Alchimiste. Dans ce guide, nous vous présentons chacune de, en vous indiquant leurs caractéristiques, et nous vous apportonspour vous aider à choisir.Dès le début de l'aventure, et après une courte cinématique d'introduction, nous sommes amenés à choisir la spécialisation (autrement dit « classe ») de la protagoniste, Aegis. Ainsi, s'offrent à nous plusieurs choix :Chacune de ces spécialisations offre, évidemment, ses propres caractéristiques et aptitudes de départ. Ainsi, découvrez, ci-dessus, ce qu'il y a à savoir en ce qui concerne les classes disponibles pour Aegis, surRemarquons tout de même qu'après avoir choisi votre classe de départ, vous serez tout à fait libre de choisir les aptitudes que vous désirez améliorer. De plus, tout au long de votre aventure, vous aurez la possibilité de récupérer d'autres armes de corps à corps ou bien à distance, possédant leur propre coup spécial, ainsi que de nombreux items (fioles de résistance, grenades, etc.).Avant de parler des armes et items de départ de la classe Garde du Corps, regardons du côté des aptitudes attribuées via cette spécialisation pour Aegis. Comme vous pouvez le voir grâce à l'image ci-dessous, la classe Garde du Corps offre 3 points de Robustesse et 2 points d'Ingénierie. Ce qui vous permet, notamment, de démarrer avec 310 points de vie (au lieu de 250), d'avoir de meilleures chances de looter des items, d'avoir 70 d'armure (à la place de 30), entre autres. Ce qui n'est pas négligeable, vous en conviendrez très probablement.Côtés armes et équipement, en choisissant la spécialisation Garde du Corps, vous obtiendrez alors automatiquement les éléments suivants :La spécialisation Soldate permet de commencer avec 3 points de Puissance et 2 points de Vigueur. Ainsi, les joueurs et les joueuses débuteront avec un avantage en ce qui concerne les dégâts physiques infligés aux ennemis. Par exemple, avec l'Hallebarde de Gribeauval (arme de départ), vous passerez de 64 à 71 dommages. Notons qu'avec ces statistiques en Puissance, les points de Déséquilibre montent à 87. D'une autre côté, grâce aux points attribués en Vigueur, vous démarrerez avec une jauge d'Endurance un peu plus importante.Les armes et l'équipement obtenus en choisissant la classe Soldate sont les suivants :La classe Danseuse mise sur d'autres statistiques, au début. En effet, en la choisissant, Aegis aura alors 3 points d'Agilité et 2 points Vigueur. Comme son nom l'indique, la Vigueur correspond à l'Endurance du personnage. Ce qui vous permet donc de débuter avec 114 de stamina. De plus, en augmentant l'Agilité, Aegis est capable d'infliger plus de dégâts et d'immobiliser plus rapidement ses adversaires.En optant pour la spécialisation Danseuse, les joueurs auront :Côté aptitudes de base, en sélectionnant la spécialisation Alchimiste, Aegis possèdera alors 3 points en Élémentaire et 2 points en Ingénierie. La statistique Élémentaire permet d'augmenter les dégâts et la résistance de la protagoniste face aux dommages élémentaires infligés par les ennemis. Ainsi, le gain de résistance au feu, à la glace ou encore à la foudre est de 12 %. De plus, l'armure de l'automate passe alors de 30 à 70.La spécialisation Alchimiste offre cette arme et cet item, en début d'aventure :De notre côté, pour notre première run sur, nous avons opté pour la spécialisation Alchimiste. Celle-ci propose un build qui se concentre essentiellement sur les dégâts élémentaires qu'Aegis peut infliger aux ennemis. De plus, nous avons plus précisément joué avec des armes (celle de départ puis le Fusil Charleville, à titre d'exemple) infligeant des dommages de glace afin d'immobiliser rapidement nos adversaires. De ce fait, cette classe s'adresse principalement à celles et ceux qui désirent miser sur les dégâts élémentaires, plutôt que physiques, et préfèrent effectuer des attaques rapides.La classe Garde du Corps conviendra aux joueurs et aux joueuses préférant infliger un maximum de dégâts aux ennemis, à défaut d'avoir une grande mobilité. Ainsi, nous vous recommandons de bien faire attention aux coups que vous voulez porter aux mobs, car l'arme de départ est plutôt lourde. Pour contrebalancer cela, n'hésitez pas à utiliser le coup spécial bouclier de l'arme ou bien à augmenter votre Vigueur.Soldate nous semble être une bonne classe pour débuter. Offrant des points de puissance et augmentant donc les dégâts physiques, cette spécialisation permet aussi de démarrer avec une plus importante jauge d'Endurance. Par ailleurs, le spécial de l'arme de départ est assez intéressant, car il vous permet de prendre de la distance, tout en infligeant des dommages aux ennemis.Finalement, Danseuse semble principalement s'adresser à celles et ceux désirant avoir une grande mobilité, tout en ayant la possibilité de se défendre en dernier recours, grâce, notamment, au bouclier de l'arme de départ. De plus, les statistiques de cette classe sont intéressantes et pourraient convenir à une grande majorité de joueurs.Rappelons queest à retrouver sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous désirez vous le procurer, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur la version PC du titre :