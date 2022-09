Steelrising : La liste complète des succès et trophées

Liste des trophées et succès de Steelrising

Navigatrice → Atteindre Paris en barque.

→ Atteindre Paris en barque. En voiture ! → Obtenir le carrosse de Vaucanson.

→ Obtenir le carrosse de Vaucanson. Furtive → Surprendre 20 ennemis avec des attaques dans le dos.

→ Surprendre 20 ennemis avec des attaques dans le dos. Isolation → Utiliser 50 fois Refroidissement instantané.

→ Utiliser 50 fois Refroidissement instantané. Le fou de la Cité → Vaincre l'Évêque de la Cité.

→ Vaincre l'Évêque de la Cité. Le fou du Louvre → Vaincre le Sélénite du Louvre.

→ Vaincre le Sélénite du Louvre. La tour du Luxembourg → Vaincre l'Alchimiste du Luxembourg.

→ Vaincre l'Alchimiste du Luxembourg. Passage sécurisé → Activer 20 vestales.

→ Activer 20 vestales. La tour des Invalides → Vaincre l'Argentier des Invalides.

→ Vaincre l'Argentier des Invalides. Égide → Repousser 50 impacts d'attaques avec un spécial Bouclier.

→ Repousser 50 impacts d'attaques avec un spécial Bouclier. Dommages collatéraux → Faire en sorte qu'un ennemi se fasse tuer par un coup direct d'un autre ennemi 5 fois.

→ Faire en sorte qu'un ennemi se fasse tuer par un coup direct d'un autre ennemi 5 fois. Le cavalier de Montmartre → Vaincre le Centaure de Montmartre.

→ Vaincre le Centaure de Montmartre. Le cavalier de la Bastille → Vaincre le Bourreau de la Bastille.

→ Vaincre le Bourreau de la Bastille. La reine de Versailles → Vaincre la Reine de Fer.

→ Vaincre la Reine de Fer. Abolition de l'esclavage → Aider Julien Raimond dans sa lutte contre l'esclavage.

→ Aider Julien Raimond dans sa lutte contre l'esclavage. L'amour avant l'argent → Sauver Necker en retrouvant la trace de sa femme avant son argent.

→ Sauver Necker en retrouvant la trace de sa femme avant son argent. Sang-froid → Réussir 10 Refroidissements instantanés parfaits.

→ Réussir 10 Refroidissements instantanés parfaits. Réfrigératrice → Geler 100 fois des ennemis.

→ Geler 100 fois des ennemis. Stabilisatrice → Parvenir à vaincre tous les automates instables.

→ Parvenir à vaincre tous les automates instables. Le Titan fou → Vaincre le Royal Orphée.

→ Vaincre le Royal Orphée. Le vieil alchimiste → Mener l'enquête pour l'abbé Grégoire.

→ Mener l'enquête pour l'abbé Grégoire. L'histoire de Ludia → Suivre les conseils de Bailly pour découvrir la vérité sur Ludia.

→ Suivre les conseils de Bailly pour découvrir la vérité sur Ludia. Finish him → Réussir à achever 70 ennemis immobilisés.

→ Réussir à achever 70 ennemis immobilisés. Conspiration → Enquêter sur le complot des Orléanistes pour La Fayette.

→ Enquêter sur le complot des Orléanistes pour La Fayette. La lanterne des morts → Aider Robespierre dans son plan contre les automates, en créant une alliance avec Laclos.

→ Aider Robespierre dans son plan contre les automates, en créant une alliance avec Laclos. Soins professionnels → Améliorer la burette d'huile au niveau max (4 fois la quantité, 4 fois l'efficacité).

→ Améliorer la burette d'huile au niveau max (4 fois la quantité, 4 fois l'efficacité). Spécialiste des attaques de zone → Réussir 10 attaques touchant 3 ennemis à la fois.

→ Réussir 10 attaques touchant 3 ennemis à la fois. Intouchable → Réussir 50 contre-offensives.

→ Réussir 50 contre-offensives. L'œil du faucon → Toucher 20 ennemis en embuscade.

→ Toucher 20 ennemis en embuscade. Automate serviable → Aider Mirabeau à résoudre ses problèmes familiaux.

→ Aider Mirabeau à résoudre ses problèmes familiaux. Machiniste → Équiper 4 boîtiers de niveau 3.

→ Équiper 4 boîtiers de niveau 3. Du côté des royalistes → Aider La Fayette à devenir le lieutenant général du royaume du jeune roi Henri V.

→ Aider La Fayette à devenir le lieutenant général du royaume du jeune roi Henri V. Bouclier du club des Cordeliers → Aider tous les révolutionnaires du club des Cordeliers.

→ Aider tous les révolutionnaires du club des Cordeliers. Du côté de l'Incorruptible → Permettre à Robespierre de mener son plan à bien pour en faire le consul de la République.

→ Permettre à Robespierre de mener son plan à bien pour en faire le consul de la République. Sauveuse → Réveiller les 7 personnages liés à des Titans.

→ Réveiller les 7 personnages liés à des Titans. Résurgence → Collecter tous Les Échos d'Athénaïs.

→ Collecter tous Les Échos d'Athénaïs. Apprentie journaliste → Mener l'enquête journalistique pour Marat, sans accuser La Fayette à tort.

→ Mener l'enquête journalistique pour Marat, sans accuser La Fayette à tort. Assassin de Titan → Vaincre un Titan sans utiliser de burette d'huile.

→ Vaincre un Titan sans utiliser de burette d'huile. Sniper → Achever 20 ennemis avec un spécial Tir à distance.

→ Achever 20 ennemis avec un spécial Tir à distance. David contre Goliath → Achever 1 ennemi avec un pavé.

→ Achever 1 ennemi avec un pavé. Grenadier → Achever 25 mobs avec une grenade.

→ Achever 25 mobs avec une grenade. La véritable garde du corps → Découvrir la vérité sur le fils de la reine, en plus de la sauver d'une mort certaine.

→ Découvrir la vérité sur le fils de la reine, en plus de la sauver d'une mort certaine. Pyromane → Incinérer 100 fois des ennemis.

→ Incinérer 100 fois des ennemis. Complétionniste → Terminer le jeu sans consommer de burette d'huile (après le tutoriel).

→ Terminer le jeu sans consommer de burette d'huile (après le tutoriel). Fulguration → Éléctrocuter 100 fois des ennemis

→ Éléctrocuter 100 fois des ennemis Forgeronne → Améliorer une arme de chacun des 7 types au niveau 5.

→ Améliorer une arme de chacun des 7 types au niveau 5. Sens du devoir → Compléter toutes les histoires des habitants.

→ Compléter toutes les histoires des habitants. Les traces de poudre → Retrouver la poudre de Lavoisier et donner un avantage au club des Cordeliers.

→ Retrouver la poudre de Lavoisier et donner un avantage au club des Cordeliers. Victime de la mode → Obtenir toutes les tenues du jeu de base.

Steelrising, développé par Spiders et édité par Nacon, est sorti le 8 septembre sur PS5, Xbox Series et PC. En parcourant le titre, les joueurs et les joueuses pourront débloquer de nombreux trophées/succès. D'ailleurs, la liste complète est connue et est à retrouver ci-dessous. Pour débloquer le Platine, intitulé « Aboutissement », ou le 100 % de Steelrising, les joueurs devront débloquer plusieurs trophées et succès. Ce qui nécessite d'effectuer des actions bien spécifiques ou de jouer d'une certaine manière.