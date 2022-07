Steelrising : Les configurations PC

Les configurations PC de Steelrising

Configuration minimale pour Steelrising

Système d'exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → Intel Core i7-3770 ou AMD Ryzen 5 1400

→ Intel Core i7-3770 ou AMD Ryzen 5 1400 Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 Go

→ NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 Go Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go Stockage → 67 Go d'espace libre

Configuration recommandée pour Steelrising

Système d'exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600X

→ Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600X Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ou NVIDIA FeForce RTX 3060 Ti, 8 GO

→ NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ou NVIDIA FeForce RTX 3060 Ti, 8 GO Mémoire vive → 16 Go

→ 16 Go Stockage → 67 Go d'espace libre

Le studio Spiders a révélé(minimale et recommandée) pour son prochain jeu,Prévu pour le début du mois de septembre 2022, Steelrising est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, un grand nombre d'entre eux se demandent déjàAu vu des configurations détaillées ci-dessous,sera assez gourmand, surtout au niveau de l'espace libre nécessaire ainsi que de la RAM. Par ailleurs, il convient d'avoir un bon processeur, pour faire tourner le jeu correctement, que ce soit en minimum ou en recommandé, ainsi qu'avoir Windows 10. De manière générale, il faudra posséder une bonne machine afin de parcourir Steelrising sur PC.Pour rappel,invite les joueurs et les joueuses à incarner Aegis, une automate au service de la reine Marie-Antoinette. Alors que Louis XVI réprime la Révolution Française, à l'aide de son armée, composée de créatures mécaniques, Aegis se devra de mettre fin au règne de terreur du roi.doit arriver 8 septembre prochain sur PS5, Xbox Series et PC (via les plateformes Steam et GOG). Plusieurs éditions sont prévues et une bêta fermée devrait être disponible dès le 25 août prochain.