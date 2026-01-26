State of Decay 3 : Le directeur de Xbox Game Studios rassure les joueurs sur son développement



le 26 janvier 2026 à 17h07 Publié par Justine Manchuelle le 26 janvier 2026 à 17h07

Absent du Xbox Developer Direct du 22 janvier 2026, State of Decay 3 continue de jouer avec les nerfs de sa communauté. Mais Craig Duncun a pris la parole pour les rassurer et pour partager des nouvelles encourageantes.