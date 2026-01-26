State of Decay 3 : Le directeur de Xbox Game Studios rassure les joueurs sur son développement

Absent du Xbox Developer Direct du 22 janvier 2026, State of Decay 3 continue de jouer avec les nerfs de sa communauté. Mais Craig Duncun a pris la parole pour les rassurer et pour partager des nouvelles encourageantes.
Cela fait bientôt six ans que State of Decay 3
a été révélé pour la première fois aux joueurs. Mais les dernières nouvelles en date remontent à 2024, laissant la communauté imaginer les pires scénarios possibles.
Après les événements de juillet 2025, les annulations en pagaille et les licenciements, il était légitime de se demander si le troisième jeu de la franchise State of Decay avait été annulé
. Mais quelques jours après le Xbox Developer Direct, Craig Duncan a donné quelques informations sur le projet.
Un projet toujours en développement et qui « avance vraiment bien »
Interrogé par GamesRadar
, le directeur de Xbox Game Studios précise qu'il s'est « rendu plusieurs fois au studio ces six à huit derniers mois. J'ai joué au jeu avec l'équipe à de nombreuses reprises »
. Ce premier point suggère que State of Decay est partiellement jouable et que le jeu avance bel et bien. Néanmoins, Craig Duncan est resté très vague dans ses réponses, précisant que « le service de relations publiques ici présent va me tuer si je vous donne la réponse
».
Malgré tout, il a ajouté que State of Decay 3 « avance vraiment bien. Nous sommes très enthousiastes quant à la franchise et son potentiel. »
Il a conclu cet échange en déclarant aux journalistes de GamesRadar que « je vais donc certainement en entendre parler beaucoup plus tout au long de l'année à venir…
».
State of Decay 3 va-t-il sortir en 2026 ?
Cependant, Craig Duncan n'a pas donné l'information que les joueurs veulent connaître : la date de sortie du titre. Déjà au début de l'année 2025, les incertitudes planaient
quant au lancement de State of Decay 3, prévu à l'origine pour l'an dernier. Même si les déclarations du directeur de Xbox Game Studios se veulent rassurantes, la communauté doit encore prendre son mal en patience.
Il faut désormais guetter les prochains directs et showcases de la firme à la croix verte pour espérer obtenir de nouvelles précisions sur State of Decay 3.
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