State of Decay 3 va étendre ses playtests cette année

Undead Labs et Xbox ont, récemment, indiqué que les playtests de State of Decay 3 vont pouvoir accueillir de nouveaux joueurs.

Comme vous le savez probablement déjà, Undead Labs a profité du Xbox Games Showcase de juin 2026 pour dévoiler du gameplay et une fenêtre de sortie pour State of Decay 3. Or, ce n'est pas la seule bonne nouvelle : de plus amples opportunités de playtest seront proposées cette année pour State of Decay 3.

Des playtests étendus à venir pour State of Decay 3

En effet, via un récent article sur XBOX Wire, le directeur créatif de State of Decay 3, Kevin Patzelt, a expliqué que les « listes d'accès à l'alpha puis à la bêta » de State of Decay 3 vont s'élargir à l'avenir. Cela signifie que de plus amples joueurs et joueuses pourront avoir l'opportunité de tester le titre, qui est très attendu :

Nous allons progressivement élargir nos listes d'accès à l'alpha puis à la bêta, et nous avons hâte que les joueurs viennent y jouer. Notre public attend ce jeu avec impatience, les inscriptions ont été fantastiques, elles vont continuer à augmenter et nous voulons en accueillir plus.

Malheureusement, à l'heure actuelle, Kevin Patzelt n'a pas partagé de dates ou d'informations complémentaires, hormis le fait que « la première vague » sera « limitée » mais que nous pouvons nous attendre à « d'autres opportunités tout au long de l'année ». Évidemment, dès que nous en saurons plus à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Following the reveal of State of Decay 3's first gameplay trailer at #XBOXGamesShowcase, we get answers to some of our biggest questions. Read here: https://t.co/gIsPftE3WS — XBOX Wire (@XBOXWire) June 7, 2026

Des playtests pour préparer la sortie de State of Decay 3 en 2027

Comme toujours, ces phases de playtest permettent aux développeurs de collecter différentes données et retours des joueurs, afin de corriger les problèmes et apporter des améliorations avant le lancement. D'ailleurs, rappelons, à ce sujet, que State of Decay 3 doit débarquer au cours de l'année 2027. Cependant, aucune date de sortie précise n'a été communiquée à ce jour. Nul doute qu'Undead Labs nous en dira plus, une fois que les playtests auront été jugés concluants.

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State of Decay 3 est attendu sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.