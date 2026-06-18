State of Decay 3 montre son gameplay dans une vidéo de plus de 70 minutes

Le gameplay de State of Decay 3 s'est davantage montré grâce à une vidéo durant plus de 70 minutes.

Après avoir fait une apparition remarquée lors du Xbox Games Showcase de juin 2026, State of Decay 3 refait parler de lui. Un YouTuber a, récemment, partagé une (très) très longue vidéo donnant un bel aperçu du gameplay de State of Decay 3.

Du gameplay pour State of Decay 3, selon un build alpha

En effet, il y a peu de temps, le YouTuber Brian Menard, qui a pu se rendre au studio Undead Labs, a partagé une vidéo de gameplay de State of Decay 3. Celle-ci a été capturée selon un build alpha du titre, mais permet, dès lors, d'avoir un très bel aperçu de ce que nous réserve cette suite tant attendue.

Cette vidéo nous montre ainsi des séquences d'infiltration dans des lieux infestés et abandonnés, ainsi qu'un moment d'affrontement intense alors que Brian Menard s'attaque à une zone comportant un « Plague Heart ». Côté gameplay, les joueurs et les joueuses ayant parcouru le deuxième volet de la franchise ne devraient pas être trop dépaysés : il faudra réparer son véhicule, en échange de pièces détachées, explorer les différents lieux pour trouver des ressources, tandis que les munitions se feront toujours rares. Sur ce point, il semblerait bien que la discrétion et les attaques de mêlée soient de rigueur sur State of Decay 3.

Évidemment, et comme précisé par Brian Menard, cette vidéo présente quelques problèmes techniques (notamment au niveau de l'éclairage, des textures, etc.). Or cela est tout à fait normal, étant donné que State of Decay 3 est encore en développement et que la session a été réalisée d'après un build alpha. Nul doute qu'Undead Labs partagera de nouvelles images et de nouvelles vidéos de State of Decay 3 dans les mois à venir.

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Rappelons, en guise de conclusion, que State of Decay 3 doit sortir au cours de l'année 2027 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.