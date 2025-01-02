State of Decay 3 : Sa fenêtre de sortie encore incertaine et potentiellement repoussée

Alors que des rumeurs affirment que des titres Microsoft prévus pour 2025 n'ont pas encore été officialisés, le nom de State of Decay 3 est sur de nombreuses lèvres. Mais fera-t-il partie des élus ?
Pour les joueurs Microsoft, 2025 est déjà associé à l'arrivée de grands noms sur consoles et sur PC. Parmi les noms déjà confirmés figurent des titres comme DOOM: The Dark Ages
, Avowed
, The Outer Worlds 2
, South of Midnight ou encore Fable
. Cependant, l'éditeur n'aurait pas encore dévoilé tous ses atouts à venir. C'est en tout cas ce qu'affirme Jez Corden, journaliste spécialisé et connu pour son émission The Xbox Two, diffusée sur YouTube.
Lors du podcast du 26 décembre 2024, il est notamment revenu sur les potentiels concurrents qui pourraient rejoindre la liste des titres phares de 2025, notamment State of Decay 3
. En effet, de nombreux joueurs supposent que le jeu d'Undead Labs pourrait être l'une des surprises de l'année
et que sa date de sortie pourrait être révélée lors du Xbox Developer Direct de janvier. Mais Jez Corden est moins optimiste.
State of Decay 3 décalé à 2026 ?
Selon ses sources, la fenêtre de sortie du jeu aurait été repoussée. À l'origine, State of Decay 3 visait bel et bien une sortie dans le courant de l'année 2025, sans plus de précisions. Mais ces ambitions auraient été revues, avec un lancement sur PC et Xbox Series en 2026
. Cependant, cette information est encore au stade de rumeur. Ni Microsoft, ni Undead Labs n'ont confirmé que State of Decay 3 était repoussé.
Il faudra attendre les prochains événements et annonces officielles pour connaître la vérité.
Malgré le manque d'informations fiables à l'heure où ces lignes sont écrites, le choix de décaler la sortie de State of Decay 3 ne serait pas complètement anodin. En effet, plusieurs licences majeures arriveront sur consoles dans le courant de l'année, créant une concurrence qui peut être défavorable au titre
. De plus, l'arrivée de Grand Theft Auto VI aura un impact considérable sur la fin de l'année, éclipsant dans son sillage de nombreux jeux, et ce quelles que soient les plateformes de sortie.
Il ne reste donc plus qu'à patienter et à espérer des nouvelles de State of Decay 3 lors du prochain événement Xbox.
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