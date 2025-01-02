State of Decay 3 : Sa fenêtre de sortie encore incertaine et potentiellement repoussée



le 02 janvier 2025 à 15h42 Publié par Justine Manchuelle le 02 janvier 2025 à 15h42

Alors que des rumeurs affirment que des titres Microsoft prévus pour 2025 n'ont pas encore été officialisés, le nom de State of Decay 3 est sur de nombreuses lèvres. Mais fera-t-il partie des élus ?