State of Decay 3 dévoile enfin son monde ouvert massif et sa fenêtre de sortie

Après des mois de silence, State of Decay est bien de retour en ce printemps 2026. Le jeu de survie en monde ouvert promet une expérience plus sombre, de nouvelles mécaniques et une fenêtre de sortie fixée à 2027 sur consoles et PC.

Il aura fallu s'armer de patience. Annoncé pour la première fois il y a plus de six ans avec une cinématique en images de synthèse qui ne reflétait pas le produit final, State of Decay 3 vient tout juste de redonner signe de vie. À l'occasion du récent Xbox Games Showcase, le studio Undead Labs a frappé un grand coup en diffusant la toute première bande-annonce de gameplay de son futur jeu de survie en monde ouvert. Les amateurs de la franchise, qui n'avaient rien eu de concret à se mettre sous la dent depuis la sortie du deuxième opus en 2018, peuvent enfin découvrir la direction prise par ce troisième épisode très attendu.

Un univers post-apocalyptique plus sombre

Dès les premières secondes de la vidéo, le ton est donné. Le monde dépeint par Undead Labs s'annonce beaucoup plus vaste et lugubre que celui de ses prédécesseurs. Les joueurs retrouveront avec un plaisir coupable les environnements ruraux abandonnés, désormais totalement repris par la nature. La boucle de gameplay caractéristique de la série semble intacte, mettant en scène des survivants qui explorent des villes désolées, gèrent des camps de base et n'hésitent pas à écraser des hordes de morts-vivants au volant de camions blindés.

Les infectés spéciaux font également leur grand retour. Les anciens de la franchise reconnaîtront sans peine les colosses ainsi que les fameux boursouflés explosifs, des ennemis emblématiques qui obligeront les groupes à revoir leur stratégie d'approche face au danger permanent.

Des nouveautés de gameplay très attendues

Si cette présentation reste classique dans sa forme, elle révèle tout de même quelques ajouts majeurs qui pourraient révolutionner la formule. Les séquences diffusées mettent en évidence l'intégration de mécaniques d'esquive et de saut, une véritable nouveauté pour cette saga qui a toujours privilégié une approche plus rigide. Par ailleurs, les développeurs ont partagé un bref aperçu de zones inédites appelées « nids de peste ».

Ces secteurs sont décrits par Xbox comme des environnements ardus, semblables à des donjons, qui mettront les compétences des survivants à rude épreuve.

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Une sortie fixée à 2027 sur de multiples plateformes

Les joueurs devront encore patienter de longs mois, puisque State of Decay 3 ne verra pas le jour avant 2027. Le temps de laisser aux équipes de nous préparer la meilleure expérience possible, pour l'un des jeux de survie les plus attendus.

Néanmoins, cette annonce s'accompagne d'une excellente nouvelle pour les possesseurs de différentes machines. Le titre brisera l'exclusivité historique de l'écosystème Microsoft pour s'inviter simultanément sur Xbox, PC et PlayStation 5. Une stratégie d'ouverture qui permettra à un public beaucoup plus large de plonger dans cet univers horrifique coopératif d'ici quelques années.