State of Decay 3 a été annoncé alors qu'il n'existait pas encore

Annoncé en grande pompe en 2020, State of Decay 3 n'était alors qu'un simple document texte. Philip Holt, le directeur du studio Undead Labs, revient sur cette communication trompeuse et dévoile la vérité sur le développement du jeu de survie le plus attendu de l'écosystème Xbox.
L'industrie du jeu vidéo est coutumière des annonces prématurées, mais le cas de State of Decay 3 repousse les limites de l'exercice
. Lors du Xbox Games Showcase de juillet 2020, les joueurs découvraient avec frissons une première bande-annonce montrant une survivante isolée dans un environnement enneigé, confrontée à un cerf zombifié. Une séquence marquante qui ne reposait en réalité sur absolument rien de concret
.
Un simple document texte en guise de jeu
Après presque quatre années d'un silence assourdissant, seulement brisé par une nouvelle vidéo en juin 2024, le voile se lève enfin sur les coulisses de ce projet mystérieux
. Philip Holt, le directeur du studio Undead Labs, a profité d'une interview accordée à Sunny Games
pour expliquer les raisons de cette très longue absence médiatique. La réalité est aussi simple que déconcertante au moment de sa révélation, la suite de la célèbre franchise de survie n'existait pas.
Il n'y avait pas vraiment de jeu ni d'équipe de développement quand on travaillait sur cette bande-annonce, c'était vraiment au tout début. Le jeu était contenu dans un document Word. C'était vraiment les tout débuts de la conception logicielle.
À cette époque, le studio américain ne comptait que quatre ou cinq personnes assignées au projet. La vidéo diffusée mondialement était donc une pure note d'intention, destinée à capter l'attention et à poser une ambiance visuelle.
Des promesses visuelles abandonnées
Cette pratique de la bande-annonce conceptuelle, entièrement réalisée en images de synthèse par le célèbre studio Blur, a des conséquences directes sur les attentes des joueurs. Puisque les images ne représentaient qu'une réflexion sur ce qui pourrait être intéressant à explorer, plusieurs éléments montrés ne verront jamais le jour
.
Le directeur du studio a tenu à être parfaitement clair sur un point précis qui avait pourtant marqué les esprits lors de l'annonce initiale. « Maintenant que nous avons eu l'occasion de constituer une équipe et de commencer à travailler sur le jeu, certains de ces éléments persisteront dans la version finale, tandis que d'autres disparaîtront. Par exemple, nous n'aurons pas d'animaux zombies. Aucun cerf zombie.
»
L'avenir se précise enfin pour les survivants
Malgré ces révélations qui pourraient refroidir l'enthousiasme de certains fans, le développement de State of Decay 3 semble désormais sur de bons rails
. Undead Labs passe enfin à la vitesse supérieure et s'apprête à confronter sa vision à la réalité du terrain. Des phases de test en version alpha sont programmées pour le mois de mai, permettant aux premiers joueurs sélectionnés de découvrir les véritables mécaniques du titre.
Au programme de ces sessions de jeu inédites, les participants pourront expérimenter la construction de base et la coopération à quatre joueurs, des éléments fondamentaux qui ont fait le succès de la série
. Si aucune date de sortie officielle n'a encore été communiquée par Microsoft, ces tests grandeur nature prouvent que le document texte de 2020 s'est enfin transformé en un véritable jeu vidéo coopératif
. Rendez-vous très probablement en 2027, sur PC et Xbox Series pour découvrir State of Decay 3.
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