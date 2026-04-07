State of Decay 3 a été annoncé alors qu'il n'existait pas encore



le 07 avril 2026 à 16h35 Publié par Corentin Rimbert le 07 avril 2026 à 16h35

Annoncé en grande pompe en 2020, State of Decay 3 n'était alors qu'un simple document texte. Philip Holt, le directeur du studio Undead Labs, revient sur cette communication trompeuse et dévoile la vérité sur le développement du jeu de survie le plus attendu de l'écosystème Xbox.