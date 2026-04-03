State of Decay 3 de retour avec des images et une alpha

Quel avenir pour State of Decay 3 après la séparation entre Undead Labs et XBOX ?

L'industrie du jeu vidéo tremble à nouveau avec des vagues de licenciements massives chez Xbox. Conséquence directe, le studio Undead Labs passe entre de nouvelles mains, après son rachat. Si le développement de State of Decay 3 est maintenu, sa présence sur le Xbox Game Pass n'est désormais plus garantie.