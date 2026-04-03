State of Decay 3 de retour avec des images et une alpha

Après une longue période de silence, State of Decay 3 refait enfin surface. Undead Labs annonce l'ouverture des inscriptions pour une première phase d'alpha technique prévue en mai, permettant de découvrir les nouvelles mécaniques de survie en coopération.
Le silence radio aura été long, très long. Annoncé en grande pompe lors de l'année 2020, State of Decay 3 s'était depuis muré dans un mutisme inquiétant
, laissant craindre le pire pour la suite du projet, avec de rares trailers publiés depuis. Alors que d'autres titres de l'écosystème Xbox ont parfois connu des destins funestes, le jeu de survie en milieu zombie développé par Undead Labs prouve aujourd'hui qu'il est bel et bien vivant
. Le studio vient de confirmer le lancement imminent de plusieurs sessions de test, accompagnées de nouvelles images qui rassurent sur l'état d'avancement du titre.
Une alpha technique dès le mois de mai
C'est par la petite porte, mais avec une proposition concrète, que la franchise signe son grand retour. Undead Labs a officiellement ouvert les inscriptions pour une première phase d'alpha technique qui débutera dans le courant du mois de mai
. Pour espérer faire partie des heureux élus, les joueurs doivent se rendre sur le site officiel du jeu
, lier leurs comptes de messagerie et Discord, puis remplir un questionnaire détaillé. Le studio insiste sur le fait que les places seront limitées pour cette première vague, mais promet que d'autres opportunités de participer se présenteront tout au long de l'année.
Cette session de test ne sera pas une coquille vide. Les participants pourront découvrir le mode coopératif à quatre joueurs
, avoir un aperçu du tout nouveau système de construction de base, et se frotter aux mécaniques de combat et de gestion des ressources.
La communauté au centre du développement
La franchise a toujours brillé par son suivi exemplaire, à l'image du deuxième opus qui a reçu son ultime mise à jour en octobre 2024, après six années de perfectionnement continu. Undead Labs compte bien appliquer cette même philosophie pour ce troisième épisode, en impliquant les joueurs le plus tôt possible dans le processus de création
. Les retours obtenus lors de ces playtests serviront à façonner l'expérience finale.
La communauté est la survie n'est pas juste un slogan, c'est notre état d'esprit. Au fil des années, la communauté a eu tellement d'influence sur les mises à jour et les mécaniques qu'il est tout à fait normal de lancer State of Decay 3 avec un bon vieux playtest communautaire.
- Brant Fitzgerald, co-créateur de la licence.
Un contexte charnière pour Xbox
Ce réveil de State of Decay 3 intervient dans une période de profonde mutation pour la division jeu vidéo de Microsoft. Suite au départ de Phil Spencer et à la nomination d'Asha Sharma à la tête de Microsoft Gaming, la marque met en place une nouvelle stratégie visant à faire de 2026 une année historique
.
Avec des sorties majeures déjà prévues comme Fable
, Forza Horizon 6
, sans oublier Beast of Reincarnation
, le retour aux affaires d'Undead Labs apporte une pierre supplémentaire à ce vaste édifice. Si les tests du mois de mai se révèlent concluants, il y a fort à parier que le titre s'offrira une présentation en bonne et due forme lors du prochain Xbox Games Showcase prévu en juin
.
commentaire (1)
Enfin, je mise sur une sortie pour début 2027