StarRupture : Où trouver du Calcium et comment l'utiliser ?

Le calcium est une ressource importante en début de partie dans StarRupture. Nous vous expliquons où en trouver facilement.

Les météores et le ramassage au sol pour le dépannage





Où trouver un gisement de Calcium dans StarRupture ?





À quoi sert le Calcium dans StarRupture ?

Blocs de Calcium : Créés dans la Fonderie (nécessite 2 minerais), ils servent à la construction de base et à augmenter votre réputation auprès des sociétés.

Créés dans la Fonderie (nécessite 2 minerais), ils servent à la construction de base et à augmenter votre réputation auprès des sociétés. Feuilles de Calcite : Fabriquées via le Fabricateur à partir d'un bloc de Calcium, ces feuilles sont indispensables pour les structures avancées et les équipements de survie plus complexes.

La gestion des ressources est le nerf de la guerre dans tout jeu de survie et de gestion qui se respecte, etne déroge pas à la règle. Parmi les matériaux essentiels des premières heures, aux côtés du tungstène et titane,. Si vous peinez à remplir vos stocks ou que vous cherchez à optimiser votre récolte, voiciLes méthodes pour, et les deux plus évidentes lors des premières heures de jeu sont les météores et le ramassage directement au sol. Il se peut d'ailleurs que vous en ayez dans votre inventaire sans y faire attention.La surface de la planète est criblée de roches célestes qui agissent comme de véritables coffres à butin. En détruisant ces météores, vous récupérez automatiquement un assortiment de matériaux de base. Bien que, l'explosion vous octroiera généralement jusqu'à 30 unités de Calcium directement dans votre inventaire, en plus de Cœurs de Météorite., souvent à proximité des zones d'impact de météores. Ces morceaux se distinguent par leur couleur blanche caractéristique. Une collecte rapide avec votre outil de base vous rapportera environ 10 minerais par bloc.Ces méthodes ne sont cependant pas les plus rentables. Il faut, pour cela, trouver un gisement de Calcium.Pour pérenniser votre base,. Ces filons naturels sont facilement repérables dans le paysage grâce à leur teinte blanc éclatant qui tranche avec l'environnement. Dans un premier temps, vous pouvez les miner manuellement. Cependant, le but ultime est l'automatisation. Une fois l'extracteur de Minerai débloqué, installez-le sur un gisement. En y connectant un réseau de rails et des drones de transport, vous garantirez un flux constant de ressources vers votre base sans lever le petit doigt.C'est ce que vous devez prioriser pour, et donc pouvoir avancer dans vos objectifs demandés par les différentes sociétés.Le minerai brut n'est qu'une étape. Une fois récolté, le Calcium doit être traité pour devenir utile :Voilà,et pourrez progresser dans la gestion de votre base.