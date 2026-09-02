StarRupture dévoile sa deuxième mise à jour majeure, qui se concentre sur la qualité de vie

Le studio derrière StarRupture vient de déployer sa deuxième mise à jour majeure. Axé sur le confort de jeu, ce patch transforme l'expérience de construction et d'automatisation tout en corrigeant des centaines de bugs pour offrir une aventure spatiale bien plus fluide.

Creepy Jar, le studio derrière StarRupture, continuent d'écouter leur communauté avec le déploiement de la mise à jour intitulée Quality of Life. Ce deuxième patch majeur de l'accès anticipé s'attaque à l'un des piliers centraux du jeu, à savoir la construction d'usines, tout en apportant un rééquilibrage salutaire pour la progression.

Une révolution pour les bâtisseurs de l'espace

Fini les manipulations fastidieuses lors de l'expansion de vos bases. Les équipes de développement ont intégré des fonctionnalités très demandées, à commencer par la possibilité de copier et coller des bâtiments avec l'intégralité de leurs paramètres. Un simple raccourci clavier permet désormais de dupliquer une recette de production ou une commande d'entreprise en un clin d'œil.

La destruction de masse fait également son apparition. L'outil de construction permet de sélectionner plusieurs éléments pour les démanteler simultanément, avec une surbrillance rouge bien pratique pour anticiper les problèmes de stabilité. Les architectes apprécieront aussi la nouvelle gestion des piliers, qui ajustent automatiquement leur hauteur sous les plateformes existantes, ou encore la possibilité de fixer des plateformes directement sur les flancs de ces mêmes piliers pour créer des structures encore plus complexes.

Un équilibrage repensé pour la fin de partie

Les recettes de production ont subi une refonte globale pour faciliter la création d'objets avancés en grande quantité. Les recettes de première génération nécessitent désormais moins de structures, tandis que celles de deuxième génération se divisent en versions améliorées et alternatives pour optimiser les rendements.

Nous voulions réduire le temps passé à collecter des ressources fastidieuses pour que les joueurs se concentrent sur l'expansion de leur empire industriel.

Le coût d'amélioration du noyau de base a logiquement été revu à la baisse. Les quantités de cœurs de météorite et d'ignitium requises ont été diminuées, alignant mieux les exigences matérielles avec la progression globale au sein de la corporation.



















Une interface enfin lisible et moderne

La navigation dans les menus de StarRupture devient beaucoup plus intuitive. L'interface d'artisanat affiche désormais la production par minute, une donnée cruciale pour les amateurs d'optimisation. De plus, une barre de recherche a été implantée dans les bâtiments et les espaces de stockage, où les objets sont enfin triés par ordre alphabétique.

L'exploration gagne aussi en clarté grâce à de nouveaux traqueurs de complétion pour les bases abandonnées et infectées. Les joueurs sauront immédiatement s'il reste des tumeurs d'infection à détruire ou des ressources à piller. Enfin, le confort de jeu global est renforcé par l'ajout d'un bouton pour reprendre la partie directement depuis le menu principal, ainsi que de nouvelles options d'accessibilité permettant de désactiver les tremblements de caméra.

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Vous pouvez retrouver tout le patch notes sur Steam. Rappelons que StarRupture est disponible en accès anticipé sur Steam. Vous pouvez retrouver nos guides, comme augmenter la taille de l'inventaire ou encore tout savoir sur l'obtention des plans du Rotor et des Tubes. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de À lire également Planet Coaster accueille un nouveau manège et la Classic Rides Collection