StarRupture sortira t-il sur consoles (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch) ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 janvier 2026 à 16h11
La communauté se demande si StarRupture sortira à l'avenir sur consoles PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch. Nous vous apportons la réponse.
StarRupture sortira t-il sur consoles (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch) ?
Développé et édité par Creepy Jar, StarRupture est sorti en accès anticipé sur PC au début du mois de janvier 2026. Comme vous vous en doutez, le studio de développement a prévu d'alimenter le jeu de construction et de survie au fil du temps. Cependant, certains joueurs et joueuses s'interrogent à propos du soft et se demandent, ainsi, si StarRupture débarquera à l'avenir sur consoles, notamment sur PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch.

StarRupture sortira t-il sur consoles PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch ?

star-rupture
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que la réponse n'a pas encore été donnée par Creepy Jar. Ainsi, nous ne savons pas encore si le studio a prévu des portages PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch pour StarRupture. Étant donné que le titre est arrivé en accès anticipé, il y a de grandes chances que les développeurs attendent de prendre connaissance de la réception du jeu et surtout de peaufiner l'expérience pendant plusieurs mois.

À lire également

StarRupture : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

StarRupture : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

Cependant, il est possible que Creepy Jar décide de porter StarRupture sur consoles PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch. Comme vous le savez probablement déjà, leur précédente production vidéoludique, à savoir Green Hell, a eu le droit à ce traitement : après une sortie en 2019 sur PC, le soft a eu le droit à un portage sur PS5 et Xbox Series en 2024. De ce fait, il se peut que Creepy Jar choisisse d'adopter cette même stratégie pour StarRupture. Évidemment, si un tel projet est annoncé, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons cet article à jour.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

En attendant, sachez que vous pouvez retrouver StarRupture sur PC, et plus précisément sur la plateforme de Valve, Steam. Le titre est actuellement en accès anticipé. Cette phase devrait durer au moins un an, selon les derniers détails connus.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

StarRupture lance sa première mise à jour majeure, remplie de nouveautés
StarRupture 09 avril 2026

StarRupture lance sa première mise à jour majeure, remplie de nouveautés

Le studio polonais Creepy Jar vient de déployer la toute première mise à jour majeure pour son jeu de survie industrielle StarRupture. Au programme, de nouvelles zones à explorer, une faune inédite et des mécaniques de transport très attendues par la communauté.
StarRupture va lancer sa première mise à jour, déjà disponible en test, voici le contenu
StarRupture 25 mars 2026

StarRupture va lancer sa première mise à jour, déjà disponible en test, voici le contenu

Le studio Creepy Jar vient de dévoiler la première mise à jour majeure de StarRupture. Si son lancement officiel est prévu prochainement, les joueurs les plus impatients peuvent d'ores et déjà tester les nombreuses nouveautés grâce à la branche de test publique sur Steam.
StarRupture : Comment augmenter la taille de l'inventaire ?
StarRupture 20 janvier 2026

StarRupture : Comment augmenter la taille de l'inventaire ?

Avoir un inventaire conséquent est obligatoire dans StarRupture, puisque cela vous fera gagner du temps. Voici donc comment faire pour l'augmenter.

commentaire (0)