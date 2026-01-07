StarRupture sortira t-il sur consoles (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch) ?

La communauté se demande si StarRupture sortira à l'avenir sur consoles PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch. Nous vous apportons la réponse.

StarRupture sortira t-il sur consoles PlayStation, Xbox et/ou Nintendo Switch ?



















Développé et édité par Creepy Jar,est sorti en accès anticipé sur PC au début du mois de janvier 2026. Comme vous vous en doutez, le studio de développement a prévu d'alimenter le jeu de construction et de survie au fil du temps. Cependant, certains joueurs et joueuses s'interrogent à propos du soft et se demandent, ainsi,Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que. Ainsi,. Étant donné que le titre est arrivé en accès anticipé, il y a de grandes chances que les développeurs attendent de prendre connaissance de la réception du jeu et surtout de peaufiner l'expérience pendant plusieurs mois.Cependant,. Comme vous le savez probablement déjà, leur précédente production vidéoludique, à savoir Green Hell, a eu le droit à ce traitement : après une sortie en 2019 sur PC, le soft a eu le droit à un portage sur PS5 et Xbox Series en 2024. De ce fait, il se peut que Creepy Jar choisisse d'adopter cette même stratégie pour StarRupture. Évidemment, si un tel projet est annoncé, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons cet article à jour.En attendant, sachez que vous pouvez retrouversur PC, et plus précisément sur la plateforme de Valve, Steam. Le titre est actuellement en accès anticipé. Cette phase devrait durer au moins un an, selon les derniers détails connus.