StarRupture : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

Les joueurs et les joueuses se demandent s'il est possible de jouer à la version PC de StarRupture avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris.

Est-il possible de jouer à StarRupture sur PC avec une manette ?

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Disponible depuis le début du mois de janvier 2026,, qui est développé ainsi qu'édité par Creepy Jar, est actuellement en accès anticipé sur PC, via Steam. Certaines personnes au sein de la communauté, qui comptent y jouer ou y jouent déjà, se demandent si le jeu de construction de bases et de survie prend en charge les contrôleurs et donc, plutôt qu'avec le clavier et la souris.Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la réponse est négative, au moment où nous écrivons ces lignes :. Le titre de Creepy Jar ne prend pas cette fonctionnalité en charge, à l'heure actuelle. Si cela avait été le cas, la page Steam du soft disposerait de la mention « Prise en charge complète des contrôleurs ».Cependant, cette fonctionnalité devrait se rendre disponible à l'avenir. En effet, selon la première roadmap 2026,devrait accueillir le support manette dans les mois à venir. Malheureusement, les développeurs de chez Creepy Jar n'ont pas donné de date de sortie précise. Nul doute qu'ils le feront en temps et en heure.De ce fait, et comme vous l'aurez compris,est seulement jouable au clavier et à la souris, pour le moment. Les joueurs et les joueuses ne peuvent pas utiliser leur contrôleur pour traverser cette aventure de construction et de survie. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés si Creepy Jar partage des détails à propos de l'arrivée de cette fonctionnalité sur PC.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est arrivé le 6 janvier 2026, est actuellement en accès anticipé, notamment sur la plateforme de Valve, Steam.