StarRupture : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 janvier 2026 à 17h49
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit StarRupture.
StarRupture : Les configurations PC
Comme vous le savez probablement déjà, StarRupture sort en accès anticipé sur PC au début du mois de janvier 2026, et plus précisément sur la plateforme de Valve, Steam. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner StarRupture.

Configurations PC StarRupture

star-rupture
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de StarRupture, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour configuration minimale comme la recommandée. De plus, selon les informations partagées par Creepy Jar, via une publication sur Steam et sur le compte Twitter/X du jeu, les joueurs et les joueuses doivent avoir 45 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de StarRupture sur leur PC.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de StarRupture ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10 ou supérieur (64 Bit)  Windows 10 ou supérieur (64 Bit) 
Processeur Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600  Intel Core i5-11400F ou AMD Ryzen 5 3600 
Mémoire  16 Go de mémoire 16 Go de mémoire 
Carte graphique  NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go)  NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 Go) ou AMD Radeon RX 7600 (8 Go)
DirectX  Version 12 Version 12 
Espace disque 45 Go d'espace disque disponible  45 Go d'espace disque disponible 
Note(s) SSD requis et Connexion Internet requise pour le multijoueur  SSD requis et Connexion Internet requise pour le multijoueur  

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Rappelons, en guise de conclusion, que StarRupture arrive en accès anticipé le 6 janvier 2026 sur PC, via Steam. Pour le moment, nous ne savons pas encore quand la version 1.0 se rendra disponible, mais l'early access devrait durer un an, au moins, d'après les derniers détails révélés.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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