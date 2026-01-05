StarRupture : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit StarRupture.

Configurations PC StarRupture

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Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 ou supérieur (64 Bit) Windows 10 ou supérieur (64 Bit) Processeur Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i5-11400F ou AMD Ryzen 5 3600 Mémoire 16 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go) NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 Go) ou AMD Radeon RX 7600 (8 Go) DirectX Version 12 Version 12 Espace disque 45 Go d'espace disque disponible 45 Go d'espace disque disponible Note(s) SSD requis et Connexion Internet requise pour le multijoueur SSD requis et Connexion Internet requise pour le multijoueur

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Comme vous le savez probablement déjà,sort en accès anticipé sur PC au début du mois de janvier 2026, et plus précisément sur la plateforme de Valve, Steam. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour configuration minimale comme la recommandée. De plus, selon les informations partagées par Creepy Jar, via une publication sur Steam et sur le compte Twitter/X du jeu, les joueurs et les joueuses doivent avoir 45 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter desur leur PC.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive en accès anticipé le 6 janvier 2026 sur PC, via Steam. Pour le moment, nous ne savons pas encore quand la version 1.0 se rendra disponible, mais l'early access devrait durer un an, au moins, d'après les derniers détails révélés.