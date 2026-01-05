StarRupture : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit StarRupture.
Comme vous le savez probablement déjà, StarRupture
sort en accès anticipé sur PC au début du mois de janvier 2026, et plus précisément sur la plateforme de Valve, Steam. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner StarRupture
.
Configurations PC StarRupture
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de StarRupture
, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour configuration minimale comme la recommandée. De plus, selon les informations partagées par Creepy Jar, via une publication sur Steam et sur le compte Twitter/X du jeu, les joueurs et les joueuses doivent avoir 45 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de StarRupture
sur leur PC.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de StarRupture
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
|
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 10 ou supérieur (64 Bit)
|Windows 10 ou supérieur (64 Bit)
|Processeur
|Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600
|Intel Core i5-11400F ou AMD Ryzen 5 3600
|Mémoire
| 16 Go de mémoire
|16 Go de mémoire
|Carte graphique
| NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go)
| NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 Go) ou AMD Radeon RX 7600 (8 Go)
|DirectX
| Version 12
|Version 12
|Espace disque
|45 Go d'espace disque disponible
|45 Go d'espace disque disponible
|Note(s)
|SSD requis et Connexion Internet requise pour le multijoueur
|SSD requis et Connexion Internet requise pour le multijoueur
Rappelons, en guise de conclusion, que StarRupture
arrive en accès anticipé le 6 janvier 2026 sur PC, via Steam. Pour le moment, nous ne savons pas encore quand la version 1.0 se rendra disponible, mais l'early access devrait durer un an, au moins, d'après les derniers détails révélés.
commentaire (0)