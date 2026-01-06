StarRupture est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 janvier 2026 à 16h54
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si StarRupture dispose d'une dimension multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
StarRupture est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Comme vous le savez probablement déjà, StarRupture, développé par Creepy Jar (Green Hell), est arrivé en accès anticipé sur PC au début du mois de janvier 2026. Ce jeu de construction de bases et de survie saura très certainement se faire une belle place dans la bibliothèque des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si StarRupture est multijoueur et/ou coopératif.

StarRupture est-il multijoueur et/ou coopératif ?

star-rupture
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Si vous vous posez cette question, sachez que la réponse est positive : StarRupture possède bien une dimension multijoueur et offre, d'ailleurs, de la coopération. Pour être plus précis, et selon les informations partagées, les joueurs et les joueuses peuvent parcourir le jeu de survie de Creepy Jar en solo ou bien avec jusqu'à 4 amis. 

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Cette information est notamment visible sur la page Steam du soft, où nous pouvons lire la mention suivante, dans un encart situé sur la droite : « Coopération en ligne ». Cela est également précisé dans la description du nouveau titre des créateurs de Green Hell, sur cette même page : 
Vivez et survivez à tout ce que vous rencontrez sur cette rude planète. Faites-le seul ou avec un groupe de 4 amis maximum. Ce monde n'attend que vous pour être exploré.
Ainsi, et comme vous l'aurez compris, StarRupture comprend un mode solo, mais aussi un mode multijoueur, afin que celles et ceux qui le désirent puissent le découvrir à plusieurs. Cette nouvelle devrait, d'ailleurs, grandement ravir la communauté.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que StarRupture est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, notamment via la plateforme de Valve, Steam. D'après les derniers détails connus, cette phase d'early access devrait durer un an, au moins. Creepy Jar n'a pas encore partagé de date de sortie pour la version 1.0 de StarRupture, mais le fera, très certainement, en temps et en heure.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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