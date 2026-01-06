De nombreux joueurs et joueuses se demandent si StarRupture dispose d'une dimension multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

StarRupture est-il multijoueur et/ou coopératif ?

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Vivez et survivez à tout ce que vous rencontrez sur cette rude planète. Faites-le seul ou avec un groupe de 4 amis maximum. Ce monde n'attend que vous pour être exploré.

Comme vous le savez probablement déjà,, développé par Creepy Jar (Green Hell), est arrivé en accès anticipé sur PC au début du mois de janvier 2026. Ce jeu de construction de bases et de survie saura très certainement se faire une belle place dans la bibliothèque des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandentNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. Si vous vous posez cette question, sachez que la réponse est positive :. Pour être plus précis, et selon les informations partagées, les joueurs et les joueuses peuvent parcourir le jeu de survie de Creepy Jar en solo ou bien avec jusqu'à 4 amis.Cette information est notamment visible sur la page Steam du soft, où nous pouvons lire la mention suivante, dans un encart situé sur la droite : « Coopération en ligne ». Cela est également précisé dans la description du nouveau titre des créateurs de Green Hell, sur cette même page :Ainsi, et comme vous l'aurez compris,comprend un mode solo, mais aussi un mode multijoueur, afin que celles et ceux qui le désirent puissent le découvrir à plusieurs. Cette nouvelle devrait, d'ailleurs, grandement ravir la communauté.Rappelons, en guise de conclusion, queest actuellement disponible en accès anticipé sur PC, notamment via la plateforme de Valve, Steam. D'après les derniers détails connus, cette phase d'early access devrait durer un an, au moins. Creepy Jar n'a pas encore partagé de date de sortie pour la version 1.0 de, mais le fera, très certainement, en temps et en heure.