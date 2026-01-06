Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois de janvier 2026

Envie de savoir ce que vous réserve le mois de janvier 2026 ? Voici un récapitulatif des jeux vidéo arrivant dans les prochaines semaines.
Tous les mois, les joueurs et les joueuses, venant de diverses plateformes, peuvent découvrir de nouveaux jeux. Qu'il s'agisse de AAA ou bien de titres indépendants, les semaines à venir seront plus ou moins chargées et nous promettent de belles aventures vidéoludiques, notamment avec des licences phares ou de nouvelles franchises/IP. Toutefois, il se peut que vous soyez un peu perdus à ce sujet.
C'est pourquoi nous vous proposons, dans ce qui suit, le calendrier des sorties jeux vidéo de janvier 2026
, afin que vous y voyez plus clair et que vous puissiez vous préparer au mieux.
Calendrier des sorties jeux vidéo du mois de janvier 2026
Ainsi, ci-dessous, vous pouvez retrouver la liste de tous les jeux vidéo arrivant en ce mois de janvier 2026
. Pour chacun d'entre eux, nous vous précisons, bien évidemment, sa date de sortie mais aussi les plateformes de jeu concernées.
Comme vous pourrez le constater, ce mois de janvier 2026 sera plutôt riche, notamment avec l'arrivée de la nouvelle production des créateurs de Green Hell, soit StarRupture
, mais aussi d'Animal Crossing: New Horizons
sur Switch 2. Sans oublier le metroidvania MIO: Memories in Orbit, l'extension Woolhaven pour Cult of the Lamb ou encore Code Vein II, Highguard
et Arknights: Endfield. Mais, sans plus tarder, voici le calendrier des sorties jeux vidéo de janvier 2026
.
|
Jeu
|Date de sortie
|Plateforme(s)
|DuneCrawl
|5 janvier
|PC
|StarRupture
|6 janvier
|PC (accès anticipé)
|Fairy Tail: Dungeons
|7 janvier
|Nintendo Switch
|Heartopia
|7 janvier
|PC, Android et iOS
|Ancient Farm
|8 janvier
|PC
|I Am Future: Cozy Apocalypse Survival
|8 janvier
|PS5, Xbox Series et Nintendo Switch
|Pathologic 3
|9 janvier
|PC
|Code Violet
|10 janvier
|PS5
|Big Hops
|12 janvier
|PC, PS5 et Nintendo Switch
|Hytale
|13 janvier
|PC (accès anticipé)
|Streedog BMX
|14 janvier
|PC
|The Legend of Heroes: Trails Beyond the Beyond
|15 janvier
|PS5, PS4, PC et Nintendo Switch
|Animal Crossing: New Horizons
|15 janvier
|Nintendo Switch 2
|DeadCore: Redux
|15 janvier
|PC
|Cassette Boy
|15 janvier
|PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Nintendo Switch
|Brokenlore: Unfollow
|16 janvier
|PC
|MIO: Memories in Orbit
|20 janvier
|PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Switch 2
|2XKO
|20 janvier
|PS5 et Xbox Series
|Blighstone
|20 janvier
|PC (accès anticipé)
|Exotica 2: Pet Shop Simulator
|21 janvier
|PC
|Final Fantasy VII Remake Intergrade
|22 janvier
|Xbox Series et Nintendo Switch 2
|Dynasty Warriors: Origins
|22 janvier
|Nintendo Switch 2
|Arknights: Endfield
|22 janvier
|PS5, PC, Android et iOS
|Cult of the Lamb: Extension Woolhaven
|22 janvier
|PS5, PS5, Xbox Series, Xbox One, PC et Nintendo Switch
|SEGA Football Club Champions 2026
|22 janvier
|PS5, PS4, PC, Android et iOS
|Nova Roma
|22 janvier
|PC (accès anticipé)
|Perfect Tides: Station to Station
|22 janvier
|PC
|Banquet For Fools
|23 janvier
|PC
|Escape from Ever After
|23 janvier
|PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch
|Highguard
|26 janvier
|PS5, Xbox Series et PC
|The Seven Deadly Sins: Origin
|28 janvier
|PS5, PC, Android et iOS
|Dispatch
|28 janvier
|Nintendo Switch et Nintendo Switch 2
|Core Keeper
|28 janvier
|Nintendo Switch 2
|I Hate This Place
|29 janvier
|PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch
|Cairn
|29 janvier
|PS5 et PC
|City Tales: Medieval Era
|29 janvier
|PC (version 1.0)
|Code Vein II
|30 janvier
|PS5, Xbox Series et PC
|Vampires: Bloodlord Rising
|30 janvier
|PC
Si vous repérez un oubli majeur de notre part, n'hésitez pas à nous le signaler dans la section commentaires ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour ce calendrier des sorties jeux vidéo de janvier 2026
. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir ce que février nous réserve.
commentaire (1)
L'année commence pas mal