Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois de janvier 2026

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 janvier 2026 à 12h30
Envie de savoir ce que vous réserve le mois de janvier 2026 ? Voici un récapitulatif des jeux vidéo arrivant dans les prochaines semaines.
Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois de janvier 2026
Tous les mois, les joueurs et les joueuses, venant de diverses plateformes, peuvent découvrir de nouveaux jeux. Qu'il s'agisse de AAA ou bien de titres indépendants, les semaines à venir seront plus ou moins chargées et nous promettent de belles aventures vidéoludiques, notamment avec des licences phares ou de nouvelles franchises/IP. Toutefois, il se peut que vous soyez un peu perdus à ce sujet. 

C'est pourquoi nous vous proposons, dans ce qui suit, le calendrier des sorties jeux vidéo de janvier 2026, afin que vous y voyez plus clair et que vous puissiez vous préparer au mieux.

Calendrier des sorties jeux vidéo du mois de janvier 2026

star-rupture
Ainsi, ci-dessous, vous pouvez retrouver la liste de tous les jeux vidéo arrivant en ce mois de janvier 2026. Pour chacun d'entre eux, nous vous précisons, bien évidemment, sa date de sortie mais aussi les plateformes de jeu concernées.

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Jeu
 Date de sortie Plateforme(s)
DuneCrawl 5 janvier PC
StarRupture 6 janvier PC (accès anticipé)
Fairy Tail: Dungeons 7 janvier Nintendo Switch
Heartopia 7 janvier PC, Android et iOS
Ancient Farm 8 janvier PC
I Am Future: Cozy Apocalypse Survival 8 janvier PS5, Xbox Series et Nintendo Switch
Pathologic 3 9 janvier PC
Code Violet 10 janvier PS5
Big Hops 12 janvier PC, PS5 et Nintendo Switch
Hytale 13 janvier PC (accès anticipé)
Streedog BMX 14 janvier PC
The Legend of Heroes: Trails Beyond the Beyond 15 janvier PS5, PS4, PC et Nintendo Switch
Animal Crossing: New Horizons 15 janvier Nintendo Switch 2
DeadCore: Redux 15 janvier PC
Cassette Boy 15 janvier PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Nintendo Switch
Brokenlore: Unfollow 16 janvier PC
MIO: Memories in Orbit 20 janvier PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Switch 2
2XKO 20 janvier PS5 et Xbox Series
Blighstone 20 janvier PC (accès anticipé)
Exotica 2: Pet Shop Simulator 21 janvier  PC
Final Fantasy VII Remake Intergrade 22 janvier Xbox Series et Nintendo Switch 2
Dynasty Warriors: Origins 22 janvier Nintendo Switch 2
Arknights: Endfield 22 janvier PS5, PC, Android et iOS
Cult of the Lamb: Extension Woolhaven 22 janvier PS5, PS5, Xbox Series, Xbox One, PC et Nintendo Switch
SEGA Football Club Champions 2026 22 janvier PS5, PS4, PC, Android et iOS
Nova Roma 22 janvier  PC (accès anticipé)
Perfect Tides: Station to Station 22 janvier PC
Banquet For Fools 23 janvier PC
Escape from Ever After 23 janvier PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch
Highguard 26 janvier PS5, Xbox Series et PC
The Seven Deadly Sins: Origin 28 janvier PS5, PC, Android et iOS
Dispatch 28 janvier Nintendo Switch et Nintendo Switch 2
Core Keeper 28 janvier Nintendo Switch 2
I Hate This Place 29 janvier PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch
Cairn 29 janvier PS5 et PC
City Tales: Medieval Era 29 janvier PC (version 1.0)
Code Vein II 30 janvier PS5, Xbox Series et PC
Vampires: Bloodlord Rising 30 janvier PC

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Si vous repérez un oubli majeur de notre part, n'hésitez pas à nous le signaler dans la section commentaires ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour ce calendrier des sorties jeux vidéo de janvier 2026. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir ce que février nous réserve.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Panlur (invité) Le 06/01/2026 à 15:17

L'année commence pas mal