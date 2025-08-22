Un mod Star Wars colossal redonne vie à Starfield, et c'est incroyable

Un gigantesque mod baptisé Star Wars Genesis redonne vie à Starfield en le métamorphosant en véritable RPG galactique, rempli de planètes, d'aliens et de vaisseaux iconiques de la saga.
Starfield
n'a jamais connu la longévité d'un Skyrim ou d'un Fallout 4, mais en 2025, il fait un retour inattendu. La raison ? Un projet titanesque de la communauté baptisé Star Wars Genesis
. Ce mod regroupe des centaines de créations pour transformer le RPG spatial de Bethesda en une expérience totalement dédiée à l'univers de George Lucas, et nous fait passer un merveilleux moment dans le jeu.
Une conversion totale en Star Wars
Star Wars Genesis
ne se contente pas d'ajouter quelques clins d'œil comme des lieux ou des Stormtroopers. Non, c'est une véritable transformation. Dès l'éditeur de personnage, le ton est donné puisque nous pouvons incarner des espèces célèbres comme les Rodiens
, les Trandoshiens
, les Duros
, les Mon Calamari
ou même… un Gungan pour se la jouer Jar Jar Binks
. Une diversité alien qui tranche radicalement avec le choix étonnant de Bethesda d'avoir proposé uniquement des humains dans Starfield.
Des planètes et lieux cultes recréés
Le mod recrée plusieurs lieux emblématiques de la saga, dont Tatooine
et Mos Eisley
. Entre les droïdes Gonk, les Jawas bavards et les extraterrestres de la célèbre cantina, l'ambiance rappelle immédiatement l'Épisode IV. Cette densité visuelle et sonore rend déjà ces environnements plus vivants que certaines villes du jeu original. Nous y trouvons aussi Coruscant, et bien d'autres clins d'œil à la saga.
Côté arsenal, Star Wars Genesis regorge de références cultes.
Le blaster lourd de Han Solo, le fusil de Boba Fett ou le Bowcaster de Chewbacca. Mais pas de sabre laser pour le moment, puisque cela demanderait de dénaturer le gameplay, mais le projet étant en évolution, ce n'est pas impossible que cette mécanique arrive un jour. Les joueurs peuvent aussi piloter des vaisseaux légendaires comme le Faucon Millenium
, les X-Wings
, les TIE Fighters
ou encore les élégants croiseurs Naboo.
Comment jouer à ce mod massif ?
Attention cependant : installer Star Wars Genesis n'est pas une opération simple
. Le pack nécessite de suivre un guide détaillé étape par étape pour éviter les crashs ou incompatibilités. Les créateurs fournissent une documentation complète, mais il faudra prévoir du temps pour tout mettre en place. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel
, qui indique chaque étape et tous les prérequis pour profiter de ce mod XXL.
Pour beaucoup, Star Wars Genesis est déjà une meilleure raison de relancer Starfield que son contenu officiel
. En exploitant les mécaniques de Bethesda et en y intégrant l'imaginaire Star Wars, ce mod apporte la profondeur, la diversité et la magie que beaucoup estimaient manquer au jeu de base. Il est peut-être temps de retourner dans les étoiles.
Starfield est actuellement disponible sur PC et Xbox Series, mais devrait arriver sur deux nouvelles plateformes l'année prochaine
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