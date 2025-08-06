Starfield : Une fonctionnalité attendue depuis la sortie bientôt intégrée par Bethesda ?

Une nouvelle mise à jour de Starfield, plutôt mineure en apparence, a ainsi attiré l'attention après que des références à un mystérieux « mode croisière » (« cruise mode ») ont été identifiées par des dataminers.
Starfieldpourrait bientôt intégrer officiellement l'une des fonctionnalités les plus demandées par sa communauté depuis son lancement : la possibilité de voyager librement d'une planète à une autre sans temps de chargement. C'est en tout cas ce que laissent penser plusieurs indices récemment découverts dans le code du jeu, ravivant l'espoir chez les joueurs déçus par l'absence initiale de cette mécanique immersive.
Le « mode croisière », un indice concret découvert dans le code
Dans une publication sur Reddit, plusieurs joueurs affirment avoir repéré dans les fichiers du jeu des lignes de script évoquant clairement un mode inédit appelé « cruise mode ». Ces références comprennent notamment des vérifications pour savoir si ce mode est activé, ainsi que des déclencheurs liés à l'arrivée des vaisseaux en croisière à leur destination.
Actuellement, Starfield ne propose pas de voyages spatiaux fluides entre les planètes : les déplacements s'effectuent via des écrans de chargement, ce qui est souvent pointé du doigt comme un frein à l'immersion dans un univers pourtant décrit comme ouvert et libre.
Une fonctionnalité très attendue, mais prudence reste de mise
Malgré cette découverte prometteuse, Bethesda n'a jamais officiellement confirmé travailler sur ce type de navigation interplanétaire. Le studio reste prudent, sans doute conscient d'avoir déçu une partie de ses fans à cause du manque de certaines fonctionnalités au lancement. Si Bethesda souhaite effectivement implémenter ce mode de navigation, le studio attend probablement d'être certain de pouvoir le livrer sans problème technique avant toute annonce officielle.
Ainsi, bien que les lignes de code soient présentes, elles pourraient aussi bien correspondre à des tests internes abandonnés. Cependant, à l'occasion de la dernière mise à jour, qui est arrivée ce 5 août, Bethesda a promis que les équipes travaillaient encore sur « de futures mises à jour », ce qui pourrait comprendre ce nouveau système de voyage.
Des mods ont déjà prouvé que c'était techniquement possible
L'arrivée potentielle d'un mode officiel de voyage interplanétaire dans Starfield est renforcée par l'existence du mod Astrogate, sorti dès 2024. Ce mod populaire permet un véritable voyage spatial sans interruption, incluant des options de pilotage manuel et d'autopilote, démontrant ainsi que la mécanique tant souhaitée par les joueurs est techniquement réalisable.
Ce précédent pourrait inciter Bethesda à explorer sérieusement la possibilité d'intégrer officiellement une telle fonctionnalité dans les prochaines mises à jour.
Une mécanique probablement plus complexe que prévu
Selon les termes employés dans le code, notamment les expressions « cruise », « arrival » ou encore « far travel » (distinct du classique « fast travel »), on peut imaginer que le futur système officiel pourrait proposer un mécanisme plus poussé que les joueurs ne l'espèrent actuellement. Il pourrait notamment inclure des séquences scénarisées ou des interactions spécifiques durant les voyages. Cependant, tant qu'aucune confirmation officielle n'est donnée, il convient de rester prudent sur les attentes suscitées par ces découvertes.
Cette révélation dans le code du jeu a toutefois déjà commencé à susciter de nombreuses réactions positives au sein de la communauté Starfield. L'enthousiasme généré par l'hypothèse de cette fonctionnalité très demandée pourrait inciter Bethesda à accélérer sa mise en œuvre, voire à la confirmer officiellement dans un futur proche.
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