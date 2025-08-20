Starfield viserait la Nintendo Switch 2 en 2026

L'exclusivité Xbox la plus ambitieuse de Bethesda pourrait élargir son horizon. D'après une fuite crédible, Starfield serait en route vers la Nintendo Switch 2 dès 2026, aux côtés de la version PlayStation 5.
Le jeu spatial de Bethesda n'en finit pas de faire parler de lui. Après avoir marqué l'année 2023 comme l'une des grandes sorties de Microsoft, Starfield
pourrait bien connaître un nouveau souffle. Selon le leaker reconnu Nate The Hate, le titre n'est pas seulement attendu sur PlayStation 5, mais également sur la prochaine console de Nintendo
.
Une rumeur qui prend de l'ampleur
C'est via un message publié sur les réseaux sociaux que Nate The Hate a lancé la nouvelle. Il affirme que Starfield est prévu sur Nintendo Switch 2 en 2026
, rejoignant ainsi Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui a été confirmé pour arriver sur cette plateforme il y a quelques heures
.
« Indiana Jones et le Cercle Ancien ne sera pas le seul jeu Bethesda à arriver sur Nintendo Switch 2 en 2026. Voyez cette planète ? Vous pouvez y aller. En plus d'atterrir sur PS5… Starfield est prévu pour la Switch 2 en 2026
» précise Nate The Hate.
Des zones d'ombre autour du contenu
Pour l'heure, aucune précision n'a été donnée sur la version Switch 2 de Starfield. On ignore notamment si le jeu sortira avec l'extension Shattered Space
, déjà officialisée pour 2025, ou même avec la seconde extension pressentie pour le printemps 2026. Ces éléments pourraient fortement influencer la réception du titre sur la nouvelle console de Nintendo, réputée moins puissante que ses concurrentes. Il faudra attendre l'officialisation pour en savoir davantage.
Un futur riche en nouveautés pour Starfield
En parallèle, la communauté suit de près les découvertes issues des dataminages. Récemment, des fichiers suggéraient l'arrivée d'un système de voyage interplanétaire en temps réel
, une fonctionnalité très attendue qui transformerait l'expérience d'exploration. Si ces indices se confirment, l'arrivée du jeu sur d'autres plateformes pourrait coïncider avec l'une de ses plus grosses mises à jour.
Une nouvelle stratégie pour Microsoft ?
L'arrivée hypothétique de Starfield sur Switch 2, tout comme son portage PS5, s'inscrit dans une politique d'ouverture plus large de Microsoft
. Après des années de stratégie centrée sur l'exclusivité Xbox, la firme de Redmond semble désormais privilégier la diffusion de ses licences majeures auprès d'un public plus vaste. Cette décision pourrait non seulement booster les ventes du jeu, mais aussi repositionner Bethesda comme acteur incontournable sur toutes les grandes plateformes.
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